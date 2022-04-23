جزار مصري يبيع كيلو اللحم في سيناء بجنيه.. ويروي السبب
رجل أعمال تبرع بعجل وقرر بيعه للفقراء بسعر جنيه للكيلو، منعا لإحراجهم
تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لصاحب ملحمة، يبيع كيلو اللحم بجنيه واحد فقط، رغم أن سعره في غالبية محافظات مصر يتراوح بين 150 جنيها و200 جنيه للكيلو.
وكشفت الصور إقبالا كثيفا من المواطنين على محل لبيع اللحوم يمتلكه جزار بمدينة العريش في شمال سيناء، حيث يقوم ببيع كيلو اللحم الطازج بسعر جنيه واحد للمواطنين، ومن حق كل مواطن الحصول على كيلو واحد فقط، ما أثار دهشة البعض وقلق آخرين خشية أن تكون اللحوم المعروضة ليست صالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفدت كميات اللحوم المعروضة للبيع في ساعتين فقط، فيما تعهد الجزار بإعادة عرض لحوم أخرى وبنفس السعر خلال أيام. ويذكر أن سعر الدولار يبلغ حوالي 18.5 جنيه مصري.
وقال الجزار ويدعى أبو ريان لـ "العربية.نت" إن الأمر ليس فيه ما يدعو للحيرة والقلق، وإن ما حدث هو أن أحد رجال الأعمال في المدينة تبرع بعجل لذبحه وتوزيع لحومه على الفقراء والبسطاء ومنعا لعدم إحراجهم وتجنب شعورهم بالحرج، قرر أن يبيع اللحم بسعر جنيه واحد للكيلو.
وأكد الجزار أن رجال أعمال آخرين سيكررون التجربة للتخفيف عن المواطنين في ظل غلاء الأسعار.
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