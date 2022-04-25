شاهد كيف ضربوا وزير الطاقة اللبناني ودفعه أحدهم حتى ارتطم بجدار

موضة مهاجمة رجال السياسة والنافذين المستمرة منذ أكتوبر 2019 في لبنان، وصلت مساء أمس الأحد إلى حالة ظهر معها وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، مضروبا على وجهه من غاضبين فاجأوه بما لم يكن يحتسب، فقد اعترضوه أثناء تواجده في أحد المقاهي، واعتدى عليه عدد منهم بضرب ظهرت علامته على خده.

أما في فيديو آخر معروض أدناه، فنجده يضع يده على خده الأيسر، إخفاء ربما لعلامة الضرب، أو حماية من شاب أقبل يتحدث إليه، فظن أنه قد يصفعه، بحسب ما تستنتج "العربية.نت" من طبيعة المشهد الذي يبدو أنه كان في جهة من المبنى تؤدي إلى موقف للسيارات، تابع للمقهى أو المطعم الذي وجدوه فيه.

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إلا أن الشاب الذي ظهر في الفيديو أمام عدد قليل من الأشخاص، مهد للأسوأ حين أقبل نحو الوزير وقال له: "يا رب تفهمني، وهذه رسالة من الشعب اللبناني كله.. اليوم طلب (الشعب) إيصال رسالته إليك" وفجأة دفعه بيديه بقوة على صدره، إلى درجة أن الوزير ترنح مبتعدا مترين تقريبا إلى الوراء، حتى ارتطم ظهره بجدار خلفه. ويبدو أن تزامن حضور الوزير مع غرق عدد من اللبنانيين مساء السبت في زورق للمهاجرين قرب مدينة طرابلس بأقصى الشمال اللبناني، زاد من غضب الذين طالبوه بتبرير لانقطاع الكهرباء التامّ عن المواطنين حين وجدوه الأحد في أحد المقاهي أو المطاعم.

وزير الطاقة في لبنان.. وزير انتحاري

وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها الوزير فياض لاعتداء، يعتبرونه طبيعيا لمن مهمته الكهرباء مثله، لأنها أكثر ما يغضب انقطاعها اللبنانيين، إلى درجة يصفون الشاغل منصب وزير الطاقة بأنه "انتحاري حامل روحه على يديه" ففي أول مارس الماضي، صادفه شبّان وشابات في مطعم بشارع الحمراء ببيروت، وحصل تشنج بينه وبينهم.

وتطور التشنج ليلا إلى غضب ممن وجدوه في المطعم، نال فياض خلاله نصيبه على شكل صفعة، وثّقها الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نسمع شابا يؤنبه على وجوده "في مكان عام أمام الناس، في الوقت الذي يجلس في الحكومة مع مجرمين" وفق تعبيره.

والوزير وليد فياض، حائز على شهادات عدة من معاهد أميركية وفرنسية، منها واحدة في 1995 بالهندسة من مدرسة Ecole Polytechnique الفرنسية، وثانية "دبلوم" هندسية في الفن والصناعات من Ecole Centrale الفرنسية في العام نفسه، كما وشهادة في 1997 بالهندسة المدنية والبيئية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، إضافة لشهادة في الأدوات الإلكترونية عام 2000 من جامعة ماساشوستس.

والوزير متزوج، أب لثلاثة أبناء، وله مقاطع فيديو عدة، معظمها طريف ومثير، ويكفي كتابة اسمه بخانة البحث في YouTube لمشاهدتها والتعرف منها إلى شخصيته أكثر، ففي بعضها يجيب على السؤال بأغنية، أو يعزف الموسيقى، أو يتحاور في الشارع مع أي مواطن وكيفما كان، وغيرها الكثير.