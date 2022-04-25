ماسك مغردا: أتمنى بقاء كل من ينتقدني على تويتر

في تغريدة لافتة، تمنى الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم الاثنين، بقاء كل من ينتقده على تويتر، مشيراً إلى أن ذلك هو أساس حرية التعبير.

جاء ذلك، بالتزامن مع استعداد شركة تويتر للموافقة على صفقة استحواذ ماسك عليها مقابل 43 مليار دولار نقداً، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بعرضه "الأفضل والأخير" لشركة التواصل الاجتماعي، بحسب ما أكدته "رويترز" من مصادر مطلعة على الأمر.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

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وقالت المصادر إن تويتر قد تعلن عن صفقة وفق سعر 54.20 دولار للسهم في وقت لاحق اليوم الاثنين، بمجرد اجتماع مجلس إدارتها للتوصية بالصفقة للمساهمين.

مخاوف من انهيار الصفقة

كذلك، أضافت أن لا شيء يضمن عدم انهيار الصفقة في اللحظة الأخيرة.

يذكر أن ماسك، أغنى شخص في العالم، يتفاوض وفقًا لإحصاءات "فوربس"، لشراء تويتر بصفته الشخصية إذ لا تشارك تسلا في الصفقة.

وكان ماسك حاجج بأن منصة تويتر تحتاج إلى أن تصبح خاصة لتنمو وتتحول إلى منصة حقيقية لحرية التعبير.

تأتي الصفقة المزمعة بعد أربعة أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم الاستحواذ. وأدى ذلك إلى قيام مجلس إدارة تويتر بأخذ الصفقة بجدية أكبر، كما دفع بالعديد من المساهمين إلى مطالبة الشركة بعدم السماح بضياع الفرصة، بحسب ما ذكرته "رويترز" يوم الأحد.