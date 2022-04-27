ممثلة مشهورة تدعو زميلتها للإفطار على "عربة فول".. والأخيرة مترددة

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقف أمام عربة فول مدمس، وتطلب من أحد الأشخاص إعداد وجبة إفطار، حيث مازحته خلال حديثٍ قصير دار بينهما حول أسرار مهنته.

ودعت هالة صدقي زميلتها الفنانة نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار معها على عربة الفول المركونة بالقرب من موقع تصوير مسلسل "فاتن أمل حربي" في منطقة مصر الجديدة، لكن الأخيرة فضلت تناول الإفطار مع طاقم العمل.

مادة اعلانية

وحضرت نيللي كريم إلى المكان الذي تقف فيه عربة الفول، ومازحتها الأخيرة بقولها: "خلاص هجيب لك قطايف من عند واحدة صاحبتي قريبة هنا".