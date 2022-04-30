غضب في مصر.. فيديو صادم لضرب عنصر أمن بتجمع سكني

ضجة كبيرة أثارها فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يظهر اعتداء بالضرب والسحل على عنصر أمن مكلف بحراسة تجمع سكني في منطقة المعادي جنوب القاهرة.

وكشف الفيديو، الذي تقوم الأجهزة الأمنية بفحصه ووثقته كاميرات المراقبة لأحد القاطنين، قيام أحد سكان التجمع بالاعتداء على عنصر أمن خاص مكلف بحراسة البوابة بالضرب المبرح والسحل، بسبب خلاف على إدخال عمال صيانة.

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غضب واستياء

فيما تبين أن الواقعة حدثت الخميس عندما كانت هناك سيارة محملة بالعمال قادمة إلى شقة أحد السكان. وعند مرورهم ببوابة التجمع استوقفهم عنصر الأمن، وطلب منهم إبراز هويتهم، والاتصال بالساكن لمعرفة رقم العمارة ورقم الشقة المتجهين إليها.

إلا أن ساكن التجمع وصل إلى محل الواقعة خلال دقائق وانهال على عنصر الأمن بالضرب والسحل والسب.

وقد أثار الفيديو غضب الكثير من السكان الذين عبروا عن استيائهم مطالبين بإنصاف عنصر الأمن، وتقديم الساكن للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

من جانبه روى عنصر الأمن المعتدى عليه، محمد مصطفى نوار، تفاصيل الواقعة لـ"العربية.نت".

فقال إنه يعمل في أحدى شركات الأمن الخاصة، ومساء الخميس وصل 4 من عمال الصيانة إلى التجمع السكني الذي يقوم بحراسته وطالبوا منه إدخالهم إلى شقة أحد السكان.

وأضاف أنهم رفضوا إبلاغه باسم الساكن، لذلك رفض إدخالهم وطالبهم بالوقوف بالسيارة بعيداً عن بوابة التجمع لحين استيضاح الأمر.

كدمات وتجمعات دموية

غير أنه فوجئ بالسائق يتهجم عليه ويدخل معه في مشادة كلامية. وخلال دقيقة اتصل به الساكن وهدده وطالبه بإدخال العمال دون الاطلاع على هوياتهم الشخصية، بحسب نوار، الذي أشار إلى أنه أبلغ إدارة الأمن بما يحدث وأصر على الحصول على رخصة قيادة السائق.

وقد أغضب هذا الأمر السائق الذي اتصل بالساكن الذي وصل على الفور إلى البوابة وقام بالاعتداء على نوار بالضرب والسحل، ما أصابه بكدمات وسجحات وتجمعات دموية.

كذلك أكد أنه سارع بتحرير محضر في قسم الشرطة، مشدداً على أنه لن يتنازل عن حقه ولن يقبل أي تصالح خاصة أن الفيديو كشف ما تعرض له وأثار غضب أسرته وأقاربه.