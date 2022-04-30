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ليلة القدر في المغرب أم ماذا؟.. صورة مغلوطة تخطف القلوب

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الصورة المغلوطة
"الصورة المغلوطة"

ليلة القدر في المغرب أم ماذا؟.. صورة مغلوطة تخطف القلوب

صورة حصدت عشرات الآلاف من التفاعلات عبر فيسبوك

دبي - العربية.نت

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صوراً، ادّعى ناشروها أنها تظهر صلاة التراويح في مسجد الحسن الثاني في المغرب في شهر رمضان الحالي.

إلا أن محركات البث كشفت أن هذه الصور ليست حديثة، بل يعود تاريخها لسنوات ماضية.

صور قديمة

وأظهرت الصور جمعاً غفيراً من المصلين في باحة مسجد الحسن الثاني في المغرب، في حين قال ناشطون إنها لصلاة التراويح ليلة القدر في مسجد الحسن الثاني.

وحصدت الصور عشرات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك منذ بدء انتشارها في 28 نيسان/أبريل 2022، إلى أن تبين أنها مغلوطة.

يذكر أن البحث كان أكد أن الصور جميعها تعود لتاريخ قديم وتعود لـ"ليلة القدر" في مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء لكن قبل سنوات.

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