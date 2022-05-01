مأساة مفزعة في مصر.. حرق أسرته وشقته وانتحر بسبب المخدرات
بحسب الجيران، هناك خلافات مستمرة بين الرجل وزوجته بسبب إدمانه على المخدرات وإنفاقه كافة أمواله على شرائها
شهدت مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية القاهرة مأساة مفزعة حيث أقدم مصري على حرق شقته وأفراد أسرته قبل أن ينتحر بالقفز من النافذة.
وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لمواطن يقوم بحرق شقته وابنته وزوجته ويقفز في النهاية من النافذة.
مادة اعلانية
وتبين أن المواطن المنتحر يقيم في مساكن عبدون بمنطقة ثالث الإسماعيلية. ووفق روايات جيرانه فإنه يتعاطى المخدرات وتحديداً مخدر الشابو.
وبحسب الجيران، هناك خلافات مستمرة بين الرجل وزوجته بسبب إدمانه على المخدرات وإنفاقه كافة أمواله على شرائها.
وأسفرت الجريمة عن تعرض الابنة لإصابات بالغة كما تعرضت الزوجة لحروق وإصابات خطيرة وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.
تم إخطار النيابة العامة بالجرية وتولت التحقيق فيها.
اقرأ أيضاً
-
شاهد.. إنقاذ صينية قضت 50 ساعة تحت ركام مبنى منهارهذه السيدة هي سادس شخص يتم إنقاذه من المبنى الذي انهار بعد ظهر الجمعة في مدينة تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان سوشيال ميديا
-
مقاتلة روسية تحطمت بأوكرانيا.. تتحول لسلاسل مفاتيحقاذفة القنابل التكتيكية من طراز "سوخوي-34" كانت قد سقطت فوق بلدة بوروديانكا الواقعة شمال غربي كييف في أوائل مارس الماضي الأخيرة
-
مشروع مثير للجدل بباريس.. قطع أشجار معمرة لبناء مخازن للسياحخفضت بلدية العاصمة الفرنسية عدد الأشجار التي سيتم اقتلاعها من أمام برج إيفل من 42 الى 20 وشددت على محافظتها بالأخص على شجرتين يبلغ عمريهما 100 عاماً الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية