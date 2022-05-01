.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأساة مفزعة في مصر.. حرق أسرته وشقته وانتحر بسبب المخدرات

  • الخط

مأساة مفزعة في مصر.. حرق أسرته وشقته وانتحر بسبب المخدرات

بحسب الجيران، هناك خلافات مستمرة بين الرجل وزوجته بسبب إدمانه على المخدرات وإنفاقه كافة أمواله على شرائها

القاهرة - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

شهدت مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية القاهرة مأساة مفزعة حيث أقدم مصري على حرق شقته وأفراد أسرته قبل أن ينتحر بالقفز من النافذة.

النيران تشتعل في الشقة
النيران تشتعل في الشقة

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لمواطن يقوم بحرق شقته وابنته وزوجته ويقفز في النهاية من النافذة.

وتبين أن المواطن المنتحر يقيم في مساكن عبدون بمنطقة ثالث الإسماعيلية. ووفق روايات جيرانه فإنه يتعاطى المخدرات وتحديداً مخدر الشابو.

الرجل ينتحر من النافذة
الرجل ينتحر من النافذة
بعد تداول حواوشي بكراتين البيض.. مسؤولة مصرية للعربية.نت: تدمر الكبد والكلى مصر خاص بعد تداول حواوشي بكراتين البيض.. مسؤولة مصرية للعربية.نت: تدمر الكبد والكلى

وبحسب الجيران، هناك خلافات مستمرة بين الرجل وزوجته بسبب إدمانه على المخدرات وإنفاقه كافة أمواله على شرائها.

وأسفرت الجريمة عن تعرض الابنة لإصابات بالغة كما تعرضت الزوجة لحروق وإصابات خطيرة وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

تم إخطار النيابة العامة بالجرية وتولت التحقيق فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة ترابية في الأنبار وكربلاء والنجف والسلطات تحذر من تدني الرؤية عاصفة ترابية في الأنبار وكربلاء والنجف والسلطات تحذر من تدني الرؤية
اكتشف المزيد