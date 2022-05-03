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فيدو يهز العراق.. لأب يصوب رصاصه نحو سيجارة في فم طفله!

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صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

فيدو يهز العراق.. لأب يصوب رصاصه نحو سيجارة في فم طفله!

دبي - العربية.نت

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تتكرر مشاهد الاستهتار بأرواح الأطفال مجدداً في العراق، فبعد تسجيل أب فيديو هزّ مشاعر الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين، أعاد أب عراقي آخر في محافظة المثنى الأمر عينه في حادث مشابه.

فقد ظهر الوالد في مشهد انتشر خلال الساعات الماضية بين العراقيين على مواقع التواصل، يصوب بندقيته على وجه ابنه، لمجرد استعراض مهاراته في القنص.

وبدا الأب في الفيديو يطلب من ابنه تثبيت سيجارة في فمه دون أن يتحرك، ليضغط بعدها على زناد الكلاشينكوف، ويصيب رأس السيجارة من مسافة بضعة أمتار قليلة.

قتل عمد

إلا أن هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، أثار موجة غضب عارمة. فقد أعرب ناشطون عن غضبهم من هذا التصرّف، واعتبروه شروعاً صريحاً بالقتل العمد.

كما طالب آخرون باعتقال الوالد المتهور، لاسيما أن "أرواح الصغار ليست حقل تجارب أو لعبة".

كذلك، اعتبر البعض أن المصور والطفل كلاهما في خطر، مؤكدين أن تلك المشاهد أوضح مثال على الاستهتار الذي لا حدود له بين بعض الأهالي في البلاد.

وقال أحد الناشطين على تويتر إن "الطفل بكى من ألم أسنانه ومن قوة الضربه". وتابع "لا يعرفون قيمة الأطفال".

يذكر أن إعلاميين وحقوقيين عراقيين كانوا رفعوا قبل أيام قليلة هاشتاغات ونداءت عاجلة في حادثة الطفلة، تطالب السلطات الأمنية ووزارة الداخلية العراقية سرعة إلقاء القبض على والدها الذي وصفوه بأنه عديم ضمير.

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