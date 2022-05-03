فيدو يهز العراق.. لأب يصوب رصاصه نحو سيجارة في فم طفله!

تتكرر مشاهد الاستهتار بأرواح الأطفال مجدداً في العراق، فبعد تسجيل أب فيديو هزّ مشاعر الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين، أعاد أب عراقي آخر في محافظة المثنى الأمر عينه في حادث مشابه.
فقد ظهر الوالد في مشهد انتشر خلال الساعات الماضية بين العراقيين على مواقع التواصل، يصوب بندقيته على وجه ابنه، لمجرد استعراض مهاراته في القنص.
A sniper in Iraq puts a child's life on the line. He takes risks the life of child to prove his worth. pic.twitter.com/AKq1SkaSB5— المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) May 2, 2022
وبدا الأب في الفيديو يطلب من ابنه تثبيت سيجارة في فمه دون أن يتحرك، ليضغط بعدها على زناد الكلاشينكوف، ويصيب رأس السيجارة من مسافة بضعة أمتار قليلة.
قتل عمد
إلا أن هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، أثار موجة غضب عارمة. فقد أعرب ناشطون عن غضبهم من هذا التصرّف، واعتبروه شروعاً صريحاً بالقتل العمد.
كما طالب آخرون باعتقال الوالد المتهور، لاسيما أن "أرواح الصغار ليست حقل تجارب أو لعبة".
الاستهتار بأرواح الاطفال يصل الى مستويات عالية، في محافظة المثنى.— عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) May 2, 2022
يجب على الحكومة ان تتدخل لإيقاف هذه الظاهرة. pic.twitter.com/PTLit5NdKC
كذلك، اعتبر البعض أن المصور والطفل كلاهما في خطر، مؤكدين أن تلك المشاهد أوضح مثال على الاستهتار الذي لا حدود له بين بعض الأهالي في البلاد.
وقال أحد الناشطين على تويتر إن "الطفل بكى من ألم أسنانه ومن قوة الضربه". وتابع "لا يعرفون قيمة الأطفال".
يذكر أن إعلاميين وحقوقيين عراقيين كانوا رفعوا قبل أيام قليلة هاشتاغات ونداءت عاجلة في حادثة الطفلة، تطالب السلطات الأمنية ووزارة الداخلية العراقية سرعة إلقاء القبض على والدها الذي وصفوه بأنه عديم ضمير.
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