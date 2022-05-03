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لاستعراض قوته.. شاهد عريساً سودانياً يُجلد ليلة زفافه

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لاستعراض قوته.. شاهد عريساً سودانياً يُجلد ليلة زفافه

دبي - العربية.نت

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على مدى الساعات الماضية، انشغل السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر جلد عريس بالسوط أثناء حفل زفافه.

وكشفت المشاهد العريس وحوله جمع من الأقارب خلال تأدية رقصة شعبية، حيث قام بعضهم بضربه بالسوط لمعرفة مدى قدرته على التحمل.

في حين أظهر المقطع الشاب وهو يتحمل ضربات السوط الموجعة، واقفاً ثابتا دون حركة أو صراخ إذ بدا عليه عدم الشعور بأي ألم.

يشار إلى أن جلد العريس عادة منتشرة بين بعض القبائل في السودان، وهي دليل على قوته وصبره، فإذا تحمل الضرب يستكمل العرس، وإذا صرخ من الألم يلغي شقيق العروس الزفاف!

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