صدمة في لبنان.. فتاة تسير نصف عارية بالشارع والأمن يتحرك

خلال الساعات الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو غريب شكل صدمة في الشارع.

وأظهر المقطع المتداول بتاريخ 3 مايو الحالي فتاة تسير على الطريق نصف عارية!

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كما استدعى هذا الأمر تحرك قوى الأمن الداخلي التي أكدت في بيان على حسابها الرسمي في تويتر أنه تم توقيف الفتاة من قبل دورية من قوى الأمن في العاصمة بيروت وإحالتها إلى القطعة المعنية.

بتاريخ اليوم ٣-٥-٢٠٢٢، تم التداول بفيديو يظهر فتاة تسير على الطريق وهي نصف عارية.

من خلال المتابعة، تبين انه تم توقيفها بالتاريخ ذاته من قبل دورية من #قوى_الامن في بيروت واحيلت الى القطعة المعنية.

باستماعها، تعهدت بعدم تكرار هذا الفعل وتركت لقاء سند اقامة بناء على اشارة القضاء. pic.twitter.com/CgzmrB1JJT — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 3, 2022

كذلك أوضحت أن الفتاة تعهدت بعدم تكرار هذا الفعل وتُركت لقاء سند إقامة بناء على إشارة القضاء.

فيما توالت التعليقات على تصرف الفتاة، حيث وصفه ناشطون بالبشع وغير اللائق، منتقدين بسخرية في الوقت نفسه كيفية تعامل قوى الأمن مع الأمر قائلين: "عنجد برافو، ربّيتوها".