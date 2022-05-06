بين زفاف أسطوري وآخر عائلي.. زيجات أحمد أبو هشيمة تحت الأضواء

بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر انفصال رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، تساءل الكثير من المتابعين عن عدد مرات زواج أبو هشيمة.







ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة خلال عقد قرانهما

ومن المعروف عن رجل الأعمال المصري الشهير أنه تزوج عدة مرات، ولعلّ أشهر زوجاته كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبري، بالإضافة إلى زواجه من خارج الوسط الفني.

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وتباينت الآراء بين الجمهور، فمنهم من استند إلى تصريح سابق لأبو هشيمة أنه تزوج 3 مرات، وآخرون قالوا أكثر من ذلك دون استنادهم لأدلة واضحة وحقيقية.



أحمد أبوهشيمة وهيفاء وهبي

وتزوج أبو هشيمة عدة مرات، وجاء زواجه الأخير بياسمين صبري في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد بسيط من الأفراد، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد كورونا في العام 2020، وأثار زواجهما ضجة كبيرة في جميع الأوساط. ولكنه تزوج قبلها بحفل شبه أسطوري من الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي، بعد قصة حب طويلة استمرت قبل الزواج بثلاثة سنوات، ولكنهما انفصلا بعد ذلك وأعلنا أن الصداقة ما زالت قائمة بينهما.

وكان أبو هشيمة قال إنه ارتبط في المرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب ابنه "عمر" عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 22 عامًا، ويلعب ضمن فريق النادي الأهلي.

وفي أول تعليق له بعد تداول أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعته، كتب أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، قائلا: "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم".

وتصدرت أنباء طلاقهما محركات البحث خلال الساعات الماضية. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، خصوصا بعدما حذف الثنائي صورهما معا وألغيا متابعة بعضهما بعضا من تطبيق إنستغرام.

يذكر أن الفنانة هيفا وهبي كانت أعلنت طلاقها من أبو هشيمة في العام 2012 بعد الكثير من الجدال والنفي. وأعلنت رسمياً خبر انفصالها عن زوجها عبر بيان صحافي نشرته عبر صفحتيها على الفيسبوك وتويتر. وقد جاء في البيان في حينه "جانب الصحافة الكريمة، يؤسفنا أن نعلن نحن كل من السيد أحمد أبو هشيمة والسيدة هيفاء وهبي، عن قرارنا بالانفصال بعد قصة حب وزواج استمرا لمدة 6 سنوات. ونودّ أن نوضح أنّنا وصلنا إلى قناعة باتخاذ هذا القرار، مع التأكيد على استمرار علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بيننا، تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا".