فيديو.. تزوجا في موقف سيارات بسبب تدابير كورونا في شنغهاي
كان العريسان المتحدران من أستراليا وبلجيكا يحاولان منذ سنتين الزواج، لكنهما واجها سلسلة عقبات إدارية منذ توقف الصين عن تزويج الأجانب على أراضيها سنة 2019
مع موسيقى زفاف مسجلة مسبقاً ومدعوين تم توزيعهم باعتماد مسافات تباعد ملائمة فيما بينهم وفستان أبيض مرفق بكمامة زرقاء، احتفل عروسان أجنبيان يخضعان للحجر المنزلي في شنغهاي منذ شهر، بزفاف "سوريالي بعض الشيء" في ظل تدابير مكافحة كورونا.
فقد فرضت أكبر مدينة صينية حجراً على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة مطلع ابريل، في مسعى لتطويق التفشي المتجدد للوباء في البلاد التي شهدت البؤرة الأولى لكورونا مطلع 2020.
لكنّ العروسين المتحدرين من أستراليا وبلجيكا رفضا إرجاء زفافهما. وعقد جانيل نويتس وماثيو ميتشنر أخيراً قرانهما في مراسم أديرت عن بُعد من الولايات المتحدة بواسطة الفيديو.
ونظّم العروسان لاحقاً حفلة الزفاف في موقف سيارات مكان سكنهما. وقد كانا محظوظين إذ علما قبل ساعات من موعد الزفاف أنهما مخولان بالخروج من الشقة شرط البقاء داخل المجمع السكني.
ونثر بعض الجيران الأرزّ على العروسين، فيما تولى موظف يرتدي بزة خاصة تلف جسمه بالكامل تعقيم ممرات موقف السيارات المكشوف.
وقال العريس ماثيو البالغ من العمر 35 عاماً: "الوضع كان سوريالياً بعض الشيء".
أما العروس جانيل (33 عاماً) فقالت: "كنت أظن أني سأتزوج بملابس النوم"، إلى أن حصلت في اللحظات الأخيرة على فستان الزفاف المرسل من صديقة لها. وأضافت: "حالما ارتديت الفستان، تغير كل شيء".
وكان الثنائي يحاول منذ سنتين الزواج، لكنهما واجها سلسلة عقبات إدارية منذ توقف الصين عن تزويج الأجانب على أراضيها سنة 2019.
وفي ظل استحالة عقد القران في سفارتي بلديهما، بقي أمامهما الزفاف عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وهو ما قررته جانيل وماثيو. وهما ينتظران حاليا وصول وثيقة الزواج بالبريد.
وقالت جانيل: "لم نكن نتوقع أن يكون الأمر رومانسياً إلى هذا الحد".
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