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تغريدة ولا أغرب.. ماسك "إذا مت بظروف غامضة سرتني معرفتكم"

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إيلون ماسك (أ ف ب)
إيلون ماسك (أ ف ب)

تغريدة ولا أغرب.. ماسك "إذا مت بظروف غامضة سرتني معرفتكم"

دبي - العربية.نت

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كعادته فاجأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متابعيه على تويتر بتغريدة ولا أغرب متحدثاً عن موته في ظروف غامضة، ما أثار موجة من التعليقات والتكهنات حول ما يعنيه، خاصة أن هذا التلميح جاء بعد ساعات على تحذير روسي وجهه رئيس وكالة الفضاء ديمتري روغوزين له.

فقد كتب ماسك اليوم الاثنين على حسابه الذي يتابعه أكثر من 91 مليونا "إذا مت في ظروف غامضة، فقد سرني التعرف إليكم".

رسالة روغوزين

أتى ذلك، بعد تغريدة أخرى تحدث فيها عن رسالة روغوزين التي وجهها للإعلام الروسي أمس، والتي حذر فيها المدير التنفيذي لشركة تسلا، وحمله مسؤولية أفعاله بأوكرانيا، في إشارة إلى تزويد بلاده بخدمة إنترنت مجانية ساعدت القوات الأوكرانية في ماريوبول، حسب ادعائه.

وعلّق رجل الأعمال الأميركي الشهير على كلام الأخير قائلاً "كلمة نازي لا تعني ما يبدو أنه يعتقد أنها تعنيه"، وذلك في إشارة إلى البيان الذي تحدث فيه المسؤول الروسي عن تزويد القوات الأوكرانية وقوات آزوف التي وصفها بالنازية بالإنترنت.

تحذير قوي

يشار إلى أن روغوزين كان قال أمس عبر قناته في تليغرام إنه "سيتعين على ماسك تحمل مسؤولية تزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية".

كما أضاف "إن معلومات بلاده تؤكد أن البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من ستارلينك للقوات الأوكرانية وقوات آزوف النازية"، معتبراً أن ماسك يشارك بالتالي في تزويد القوات الأوكرانية بمعدات الاتصالات.

ووجه تحذيرا قويا لمدير سبيس إكس، قائلا: "عليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون".

أقمار ستارلينك

وكان رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية، العقيد ديمتري كورميانكوف، كشف أن أقمار ستارلينك الصناعية المملوكة لماسك وزعت الإنترنت على القوات المسلحة في ماريوبول.

ستارلينك (شترستوك)
ستارلينك (شترستوك)

يذكر أن الملياردير الأميركي كان أعلن في فبراير الماضي تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك، بناء على مناشدة وزير المعلوماتية الأوكراني ميخائيل فيودوروف.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حرص المسؤولون الأوكرانيون على أن يظل السكان المحليون على اتصال بالشبكة العنكبوتية حتى يمكن استخدام قصصهم ومنشوراتهم لمكافحة الدعاية الروسية، وحتى يتمكنوا من مشاركة ما تقوم به القوات الروسية من جرائم وانتهاكات، وفق زعمهم.

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