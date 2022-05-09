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زيلينسكي يكّرم "كلباً".. وهكذا شكره الحيوان!

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الكلب
الكلب الشهير "باترون" 

زيلينسكي يكّرم "كلباً".. وهكذا شكره الحيوان!

اكتشف أكثر من 200 عبوة ومنع تفجيرها.. الكلب استلم الجائزة ثم نبح وهزّ ذيله شاكراً

دبي - العربية.نت

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لم يتوقع هذا الكلب الأوكراني المرفقة صورته أعلاه أن ينال وساماً من أعلى شخصية في بلاده وبحضور رئيس الوزراء الكندي أيضاً.

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فقد منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الكلب الشهير "باترون" وصاحبه وساما تقديرا لخدماتهما المتفانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد أن استطاع الكلب الكشف عن متفجرات وألغام باستخدام حاسة الشم.

ويُنسب للكلب وهو من سلالة جاك راسيل صغيرة الحجم الفضل في اكتشاف أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها منذ بداية
الحرب في 24 فبراير شباط، وسرعان ما أصبح رمزا للوطنية الأوكرانية.

نبح الكلب وهز ذيله فأضحك الحضور

فيما منح زيلينسكي الجائزة في مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وخلال تقديم الجائزة نبح الكلب وهز ذيله، مما أثار ضحك الجمهور.

بدوره، قال زيلينسكي في بيان بعد الحفل "اليوم، أود تكريم هؤلاء الأبطال الأوكرانيين الذين يقومون بالفعل بتطهير أرضنا من الألغام.
ومع أبطالنا، خبير صغير رائع - باترون - الذي يساعد ليس فقط في إبطال مفعول المتفجرات، ولكن أيضا لتعليم أطفالنا قواعد السلامة اللازمة في المناطق التي يحتمل وجود ألغام بها".

يذكر أن الجائزة ذهب أيضا إلى مالك باترون، وهو ضابط برتبة ميجر في خدمة الحماية المدنية.

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