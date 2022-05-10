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إيلون ماسك: سأرفع الحظر الأحمق عن حساب ترمب

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U.S. President Donald Trump and Elon Musk are seen at the Firing Room Four after the launch of a SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon spacecraft on NASA's SpaceX Demo-2 mission to the International Space Station from NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. May 30, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst
إيلون ماسك ودونالد ترمب خلال إطلاق صاروخ لشركة "سبيس اكس" التي يمتلكها ماسك في 2020
تويتر

إيلون ماسك: سأرفع الحظر الأحمق عن حساب ترمب

البيت الأبيض: ندعم حرية التعبير ومنصات مواقع التواصل لا تستخدم لبث معلومات مضللة

لندن – أسوشيتد برس

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قال الملياردير إيلون ماسك، الثلاثاء، إنه يعتزم إلغاء الحظر الدائم الذي فرضته منصة "تويتر" على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إذا تابع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" خطته لشراء شركة التواصل الاجتماعي، فيما علق البيت الأبيض على نية إيلون ماسك إعادة حساب ترمب قائلا: القرار يخص القطاع الخاص.. ندعم حرية التعبير ومنصات مواقع التواصل لا تستخدم لبث معلومات مضللة".

حساب ترمب المحظور في تويتر
حساب ترمب المحظور في تويتر
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وقال ماسك، الذي كان يتحدث في "قمة مستقبل السيارات" التي استضافتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم، إن الحظر المفروض على ترمب من جانب "تويتر" كان "قراراً سيئاً أخلاقياً" و"أحمق لأقصى الحدود".

وأضاف أن الحظر الدائم لحسابات "تويتر" يجب أن يكون نادراً ومخصصاً للحسابات الخادعة أو الروبوتات الآلية فقط.

لقاء بين ترمب وماسك في البيت الأبيض في 2017
لقاء بين ترمب وماسك في البيت الأبيض في 2017

وأدى تعليق حساب ترمب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات البوق الأساسي الذي كان يتحدث من خلاله قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.

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وتم وقف ترمب بشكل دائم من تويتر بعد فترة وجيزة من أحداث الشغب في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأميركي.

وأشار موقع تويتر في قراره إلى "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وقال ماسك إن هذا القرار عزز وجهات نظر ترمب بين الناس في اليمين السياسي، واصفا الحظر بأنه "خطأ أخلاقي وغبي تماما".

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