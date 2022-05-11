شاهد أول ظهور لأبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورتان إعجابهم.

وتصدَّر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وغوغل، والذي أكدته الفنانة، وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

مادة اعلانية

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري.

ما زالت قضية طلاقهما متفاعلة، وفي آخر مستجدات هذه القصة فجر إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب مفاجأة، مشيرا إلى أن مواطنته النجمة الشهيرة تنازلت عن حقوقها المادية من أجل الطلاق.

وكتب إبراهيم أبو ذكري منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأحد، قال فيه إن "ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق"، مضيفاً "بطلوا هري بقى"، في إشارة إلى وقف تداول الأخبار المغلوطة حول تكلفة طلاقها.

جاء ذلك بعدما تداولت مواقع محلية وصحف مصرية أخبارا حول أن تكلفة طلاق الزوجين وصلت لما يقرب من 300 مليون جنيه مصري (حوالي 17 مليون دولار).

وظهرت الفنانة المصرية في صور عقب تعاقدها على بطولة مسلسل يحمل اسم "الشادر" في أول ظهور لها عقب الأنباء الخاصة بالطلاق.

وصور جمعتها بزميلها أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز ومنتجة العمل، بعد أن تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل المكون من 15 حلقة.

ويأتي تعاقدها على مسلسل جديد بعد انفصالها ليتسبب في شائعات خرجت لتقول إن الطلاق وقع بسبب رغبة ياسمين صبري في العودة إلى التمثيل مجددا، تلك الأمور التي يعززها فقط هو غيابها عن الفن طيلة الزواج، ولم تكن تظهر سوى في البرامج أو المناسبات العامة، وجاء الإعلان عن العودة بعد أيام من طلاقها.