غسلت سيارتها بالوقود وشربته أيضاً.. فيديو غريب يشعل جدلاً

على مدى الأيام الماضية، شغل مقطع مصور لسيدة تقف في محطّة وقود، وتغسل سيّارتها باستخدام مضخّة للبنزين وتشربه، آلاف المستخدمين على مواقع التواصل.

فقد حصد أكثر من ثلاث مئة ألف مشاهدة على فيسبوك، إضافة إلى عشرات آلاف المشاهدات على منصات أخرى.

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وعلق العديد من رواد مواقع التواصل على المقطع ساخرين، "هكذا يكون التعقيم عند النساء" في إشارة إلى أن السيّدة تستخدم البنزين لغسل سيارتها.

إلا أنّ الشكوك أثيرت حول صحة المقطع، ليتبين لاحقا أنه مجرد خدعة هزلية صوّرت لنشرها على " تيك توك"، حيث كانت السيّدة تستخدم خلاله المياه لكن بمضخّة للوقود، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأثار المنشور عشرات التعليقات الساخرة والمستخفّة بقدرات النساء، خصوصاً في التعامل مع كل ما يتعلق بالسيّارات.

في حين نبه بعض المستخدمين إلى أنّ السائل المستخدم شفّاف على عكس المحروقات التي تأتي بألوانٍ مختلفة.

مشهد فكاهي

يشار إلى أن المقطع يعود في الأصل لمشهدٍ تمثيليّ نشرته الشابّة الظاهرة فيه على تيك توك على سبيل الفكاهة.

في حين نشرت جزءاً ثانياً ظهرت خلاله وهي تشرب من المياه التي كانت تستخدمها لغسيل السيّارة، داحضة بذلك أن يكون وقوداً!