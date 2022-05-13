المنسق الأوروبي "متفاجئ".. احتجزت بمطار ألماني دون تفسير!

يبدو أن الدبلوماسيين يتعرضون لمواقف غريبة أثناء سفرهم أيضاً.

فقد كشف منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا على تويتر أن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت، وهو في طريقه إلى بروكسل الجمعة.

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وأضاف مورا متفاجئاً، والذي يحمل جواز سفر دبلوماسياً إسبانياً، أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه.

Retained by the German police at the Francfort airport on my way to Brussels, back from Teheran. Not a single explanation. An EU official on an official mission holding a Spanish diplomatic passport. Took out my passport and my phones. — Enrique Mora (@enriquemora_) May 13, 2022

"انتهاك لاتفاقية فيينا"

وبعد حوالي 20 دقيقة كتب على تويتر أنه أطلق سراحه، موضحاً أنهم "رفضوا إعطاء أي تفسير لما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا".

Now released along with with my two colleagues, the EU Ambassador to UN Vienna and the head of the EEAS Iran task force. We were kept separated. Refusal to give any explanation for what seems a violation of the Vienna Convention. — Enrique Mora (@enriquemora_) May 13, 2022

في المقابل لم ترد الشرطة الألمانية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

يشار إلى أن الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، تنص على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة ولا ينبغي إعاقة سفرهم.

وزار مورا طهران هذا الأسبوع في محاولة للمساعدة في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.