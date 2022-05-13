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المنسق الأوروبي "متفاجئ".. احتجزت بمطار ألماني دون تفسير!

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إنريكي مورا في فيينا (أرشيفية من فرانس برس)

المنسق الأوروبي "متفاجئ".. احتجزت بمطار ألماني دون تفسير!

العربية.نت، وكالات

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يبدو أن الدبلوماسيين يتعرضون لمواقف غريبة أثناء سفرهم أيضاً.

فقد كشف منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا على تويتر أن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت، وهو في طريقه إلى بروكسل الجمعة.

وأضاف مورا متفاجئاً، والذي يحمل جواز سفر دبلوماسياً إسبانياً، أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه.

"انتهاك لاتفاقية فيينا"

وبعد حوالي 20 دقيقة كتب على تويتر أنه أطلق سراحه، موضحاً أنهم "رفضوا إعطاء أي تفسير لما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا".

في المقابل لم ترد الشرطة الألمانية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

يشار إلى أن الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، تنص على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة ولا ينبغي إعاقة سفرهم.

وزار مورا طهران هذا الأسبوع في محاولة للمساعدة في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

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