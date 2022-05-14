بقصيدة مؤثرة.. محمد بن راشد ينعى الشيخ خليفة بن زايد

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بكلمات مؤثرة.

وكتب في حسابه على إنستغرام، مساء أمس الجمعة، قصيدة بعنوان "في جنة الخلد".

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فيما تفاعل الآلاف مع القصيدة.

حداد رسمي وتنكيس الأعلام

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، أمس الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من أمس الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.

فيما نعت دول عربية وغربية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.