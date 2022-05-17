هل غفا أبو الهول حقاً؟.. "قيلولة" كاذبة تقلب التواصل
"ترهات لا أساس لها من الصحة.. وقصدها البلبلة"
بعدما شغل تمثال أبو الهول الأثري مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي عقب انتشار صورة له غافياً فجأة، كذّب مصدر بوزارة السياحة والآثار المصرية الخبر تماماً.
ابو الهول مش نايم #بطلوا_هري https://t.co/sk5Wdvu29W— 🇪🇬 Ahmed Sameh (@EgyptWithAhmed) May 15, 2022
وأعلن المسؤول أن الصورة المنتشرة مفبركة تماماً، مشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، وفق قوله.
كذلك اعتبر أن الهدف الأساسي من نشر هذه الأكاذيب "إثارة البلبلة" لا أكثر، ناشراً مقاطع مصورة بالقرب من التمثال لتأكيد عدم صحة المنشورات الكاذبة، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
"التمثال النائم"
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت انشغلت خلال الساعات الماضية في مصر، بصور لتمثال أبو الهول الأثري الذي يقع في محافظة الجيزة، بعد مزاعم بتصويره مغمض العينين.
Mood #ابو_الهول pic.twitter.com/D8rT8fNXQf— Hadeergamal (@hadeergamal22) May 15, 2022
وتمثال أبو الهول يعتبر واحداً من أشهر وأقدم التماثيل التاريخية في مصر، ويرجع إلى نحو 2500 ق.م.
وانتشرت الصورة مع تعليق أرفق معها يقول: "التمثال النائم".
إلى أن نفت السلطات الأمر جملة وتفصيلاً.
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