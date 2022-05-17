هل غفا أبو الهول حقاً؟.. "قيلولة" كاذبة تقلب التواصل

بعدما شغل تمثال أبو الهول الأثري مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي عقب انتشار صورة له غافياً فجأة، كذّب مصدر بوزارة السياحة والآثار المصرية الخبر تماماً.

وأعلن المسؤول أن الصورة المنتشرة مفبركة تماماً، مشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، وفق قوله.

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كذلك اعتبر أن الهدف الأساسي من نشر هذه الأكاذيب "إثارة البلبلة" لا أكثر، ناشراً مقاطع مصورة بالقرب من التمثال لتأكيد عدم صحة المنشورات الكاذبة، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

"التمثال النائم"

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت انشغلت خلال الساعات الماضية في مصر، بصور لتمثال أبو الهول الأثري الذي يقع في محافظة الجيزة، بعد مزاعم بتصويره مغمض العينين.

وتمثال أبو الهول يعتبر واحداً من أشهر وأقدم التماثيل التاريخية في مصر، ويرجع إلى نحو 2500 ق.م.

وانتشرت الصورة مع تعليق أرفق معها يقول: "التمثال النائم".

إلى أن نفت السلطات الأمر جملة وتفصيلاً.