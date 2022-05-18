نائب يثير غضباً بلبنان.. حُمل على الأكتاف ورقص على أغنية للأسد

خلال الساعات الماضية، أثار فيديو متداول لنائب لبناني "تغييري مستقل" فاز في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأحد الفائت، غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

فقد ظهر النائب المنتخب عن المقعد العلوي في طرابلس (شمالاً)، فراس السلوم، وهو يرقص احتفالاً وابتهاجاً بفوزه في الانتخابات على أغنية موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، ما أثار موجة سخط وامتعاض.

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وتوالت التعليقات الغاضبة على المشهد الذي استفز العديد من اللبنانيين، من بينها "يروح لعند بشار، ليش ما ترشحت بسوريا؟"، وغيرها الكثير.

"تبرير"

في المقابل برّر السلوم فعلته، زاعماً أنه "لا يتبع إلى أي حزب سياسي ولم يكن مرشح أحد من الأحزاب بل هو مرشح عن أبناء الطائفة العلوية، وينتمي لأهله ويحمل همومهم وسيتابع شؤونهم وحقوقهم".

وادعى في بيان أنه "مرشح طرابلس ويحمل هموم أبنائها، وسيسعى مع زملائه النواب لتأمين حقوق المدينة".

إلى ذلك وردت معلومات لم يتم التحقق منها بعد، تُفيد بأن "النائب المنتخب إيهاب مطر، الفائز بالمقعد السني في طرابلس سيعلن في مؤتمر صحافي التبرؤ من السلوم بعد أن تبيّن بأنه تابع للحزب العربي (رفعت عيد) وبشار الأسد"، وفق صحيفة "النهار".

ضربة لحزب الله وحلفائه

يذكر أن الانتخابات النيابية في لبنان التي جرت يوم 15 مايو شكلت ضربة لحزب الله وحلفائه مع خسارتهم الأكثرية النيابية في البرلمان الجديد، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية أمس الثلاثاء، والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعاً.

إذ أظهرت النتائج فوز لوائح المعارضة بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد.

فيما بينت حصول حزب الله وحليفته حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه بري، على المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدة.