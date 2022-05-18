لحظات مؤثرة لفتاة سودانية أصيبت بالسرطان.. هكذا استقبلها رفاقها

على مدى اليومين الماضيين، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بفيديو مؤثر يظهر احتفاء طالبات بشفاء إحدى زميلاتهن من السرطان وعودتها للمدرسة.

في التفاصيل اصطفت تلميذات مدرسة أساس بولاية الجزيرة وسط البلاد، احتفاء بزميلتهن بعد عودتها من رحلة علاج من مرض السرطان إلى المدرسة، استعداداً لأداء امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية الأسبوع القادم.

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قبل عامين

إلى ذلك قال محمد فضول من منظمة "كلنا قيم"، والذي يعتبر أحد الفاعلين في رعاية مرضى سرطان الأطفال بالسودان، في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن وعد محمد، البالغة 13 عاماً، بدأت رحلة العلاج بعد إصابتها بسرطان الدم قبل عامين.

وأوضح أن أسرة وعد قدمت من مدينة بورتسودان شرق البلاد إلى مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة للخضوع لجلسات مكثفة، وتمت استضافها باستراحة "جوانا أمل" لأطفال مرضى السرطان، إحدى مشروعات منظمة كلنا قيم.

كما أضاف أن وعد تتمتع بوعي كبير وتعد أيقونة وسط محاربي ومحاربات السرطان في الولاية.

يشار إلى أن المقطع المصور نال إعجاب مئات السودانيين، بعد تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل، حيث رأوا أن الفتيات الصغيرات نجحن في منحهم طاقة إيجابية بمبادرتهن الإنسانية تجاه رفيقتهن التي انقطعت عن مقاعد الدراسة طيلة فترة العلاج.