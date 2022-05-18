هل تذكرون فتى الزرقاء؟.. شاهد ردة فعله بعد قرار سجن والده

تداول ناشطون في الساعات الماضية مقطعا مصوراً لعائلة الفتى الأردني صالح حمدان والمعروف باسم "فتى الزرقاء" وهم بحالة من الانهيار، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، حكماً يقضي بالحبس 20 عاما لوالد صالح بتهمة القتل العمد.

فقد نشر الفتى صالح فيديو عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أظهر محاولات تهدئته لوالدته المنهارة بعد صدور قرار الحكم، ليفقد هو الآخر قدرته على التحمل ويدخل معها في نوبة من البكاء والصراخ.

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وبقيت الأم في حالة "صدمة" من قرار المحكمة، بعد أن كانت هناك توقعات بأخذ حكم مخفف لاسيما أن أهل الضحية انتقموا بتقطيع يدي وفقأ عين صالح.

موجة غضب

وكانت جريمة الاعتداء على فتى الزرقاء التي وقعت في تشرين الأول 2020، قد أثارت موجة غضب كبيرة في الأردن، حيث انتقم مجموعة من الأشخاص لمقتل قريبهم على يد والد صالح، وذلك بتقطيع يديه وفقأ إحدى عينيه.

يذكر أن محكمة أمن الدولة قضت في 17 مارس الماضي، بإعدام 6 من بين 17 متهما في الحادثة المعروفة بقضية "فتى الزرقاء".

وصدر حكم الإعدام بحق 6 متهمين، أحدهم فار من وجه العدالة.

كما قضت المحكمة في حينه، بحبس اثنين من المتهمين 10 و15 عاما، وعاما واحدا على اثنين آخرين، فما برأت 7 متهمين.

بتروا يديه

وجاء الحكم بحق المتهمين، بعد مرور نحو 6 شهور على الحادثة التي هزت الشارع الأردني والعربي عندما اعتدوا في 13 أكتوبر 2020 على الفتى صالح حمدان (16 عاما)، في محافظة الزرقاء (وسط) وبتروا يديه وفقأوا عينيه.

وحظي انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار المساعدة، بتعاطف واسع ومطالب بإعدام الجناة.