طيّار يلتقط "سيلفي" من شباك الطائرة.. ما قصته؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، صورة يدّعي ناشروها أنّها لطيّارٍ يلتقط "سيلفي" من شبّاك الطائرة وهي تحلّق في الجو معرّضاً نفسه للخطر ليثبت لزوجته أنّه في العمل.

فقد أظهرت الصورة رجلاً يرتدي ملابس طيّار ويخرج رأسه من شبّاك الطائرة ليلتقط "سيلفي"، إلا أن عوامل عدة شككت في صحة الصورة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

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وحظي المنشور المرفق بالصورة بمئات التعليقات الساخرة على اعتبار أنّ الصورة حقيقيّة إلا أنّها في الحقيقة مركّبة.

صورة مركبة

وتبدو على الصورة علامة مائيّة باسم PilotWagner، وترشد إلى حساب الطيّار نفسه واسمه مايك فاغنر.

كما، يمكن العثور على الصورة المتداولة نفسها منشورة في الحساب عام 2018 وقد أرفقت بوسم "فوتوشوب"، البرنامج الشهير لتعديل الصور.

وعاد فاغنر وأوضح في تعليقات عدّة على الصورة أنّها مركّبة.