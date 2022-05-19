.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طيّار يلتقط "سيلفي" من شباك الطائرة.. ما قصته؟

  • الخط
صورة السيلفي المتداولة على مواقع التواصل
صورة السيلفي المتداولة على مواقع التواصل

طيّار يلتقط "سيلفي" من شباك الطائرة.. ما قصته؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، صورة يدّعي ناشروها أنّها لطيّارٍ يلتقط "سيلفي" من شبّاك الطائرة وهي تحلّق في الجو معرّضاً نفسه للخطر ليثبت لزوجته أنّه في العمل.

سيلفي ورفوف حليب فارغة خلفه.. صورة لبايدن تثير عاصفة سوشيال ميديا معقولة؟ سيلفي ورفوف حليب فارغة خلفه.. صورة لبايدن تثير عاصفة

فقد أظهرت الصورة رجلاً يرتدي ملابس طيّار ويخرج رأسه من شبّاك الطائرة ليلتقط "سيلفي"، إلا أن عوامل عدة شككت في صحة الصورة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وحظي المنشور المرفق بالصورة بمئات التعليقات الساخرة على اعتبار أنّ الصورة حقيقيّة إلا أنّها في الحقيقة مركّبة.

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 18 أيّار/مايو 2022 عن موقع فيسبوك
صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 18 أيّار/مايو 2022 عن موقع فيسبوك

صورة مركبة

وتبدو على الصورة علامة مائيّة باسم PilotWagner، وترشد إلى حساب الطيّار نفسه واسمه مايك فاغنر.

كما، يمكن العثور على الصورة المتداولة نفسها منشورة في الحساب عام 2018 وقد أرفقت بوسم "فوتوشوب"، البرنامج الشهير لتعديل الصور.

وعاد فاغنر وأوضح في تعليقات عدّة على الصورة أنّها مركّبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟ تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟
اكتشف المزيد