احذروا حيلة "تيك توك" لحفظ الأفوكادو.. تنشر السالمونيلا

أثارت حيلة متداولة عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، حول الاحتفاظ بفاكهة الأفوكادو طازجة الكثير من الجدل، ما استدعى ردا صارما من هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وظهر مقطع فيديو حقق أكثر من ستة ملايين مشاهدة، يدعي حلا فعليا لحفظ الفاكهة الخضراء من تحولها إلى اللون البني، من خلال وضعها في زجاجة ماء فقط وتخزينها في الثلاجة لمدة شهر كامل، للحفاظ عليها طازجة لمدة تصل إلى شهر.

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وشارك حساب يتابعه أكثر من 65 ألف شخص، عبر "تيك توك" التجربة، حيث قطعت ثمار الأفوكادو بعد أسبوعين من حفظها في زجاجة ماء لتكشف عن لون أخضر ناصع، ولكن هذه التجربة حذرت منها FDA.

https://www.tiktok.com/@shamamamahealing/video/7066527838182231343?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7100483894378300929

وكشف متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء في FDA لمجلة "نيوزويك"، أن هذه الممارسة يمكن أن تنشر بكتيريا ضارة، بما فيها السالمونيلا.

كما قال: "لا توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بهذه الممارسة، حيث إن السالمونيلا وغيرها من البكتيريا تكون موجودة على سطح الأفوكادو أثناء تخزينها في الماء"، موضحاً أن الأبحاث أثبتت أن هذه الأنواع من البكتيريا لديها القدرة على التسلل في لب الأفوكادو في غضون 15 يومًا أثناء فترة التخزين المبرد".

وتابع: "إن وضع الأفوكادو في الماء يوفر فرصة مثالية للبكتيريا للانتشار والتكاثر".