نجيب ساويرس: لو كنت صاحب قرار لفعلتها فوراً

أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تضرره بشدة من المطبات الصناعية في شوارع مصر.

وغرد ساويرس على "تويتر": "لو أنا صاحب قرار ألغي كل المطبات الصناعية دي.. هي أساسا بتسبب حوادث مش بتمنعها".

لو انا صاحب قرار الغي كل المطبات الصناعية دي ..هي اساسا بتسبب حوادث مش بتمنعها ☝️ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 21, 2022

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والمطبات الصناعية هدفها الحرص على حياة الناس من الحوادث المحتملة على الطرق بالقرب من المدارس والمستشفيات ووسط الأماكن المزدحمة.

لكن هذه المطبات قد تكون أحد مسببات الأضرار على السيارات بل تسبب حوادث مدمرة، خاصة مع عدم اتباع العلامات والإرشادات التي تحذر من وجود مطبات لتهدئة السرعة.

للوقاية من أضرار المطبات الصناعية يجب اتباع العلامات والإرشادات التي تحذر من وجود مطبات لتهدئة السرعة، واستخدام المكابح قبل المطب بمسافة كافية من أجل تقليل سرعة السيارة بحيث لا تصطدم بعنف مع المطب.

يشار إلى أن مصر تشهد باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين، ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص حتفهم في حوادث سير خلال العام 2020 في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان مع أكثر من 103 ملايين نسمة.