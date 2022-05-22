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"كأن العالم يختفي".. صورة أضحت حديث السعوديين

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الصورة التي لفتت الأنظار

"كأن العالم يختفي".. صورة أضحت حديث السعوديين

" المشهد كان عظيما يستحق الانتظار والتوثيق"

دبي - العربية.نت

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في صورة لا توصف، أظهر فيها المصوّر السعودي سلمان فهد العبدلي العنزي، العالم وكأنه يختفي، غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

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فقد تمكّن العنزي من توثيق لحظة دخول عاصفة رملية للعاصمة السعودية الرياض، ليجعل تلك الصورة حديث الناس.

وكشف أنه انتظر ساعتين حتى أتت العاصفة، موضحاً أنه رأى مشهداً لا ينسى أشبه بالخيال، وذلك في حديث لشبكة CNN.

كما تابع أن المشهد كان عظيما يستحق الانتظار والتوثيق، وفق قوله.

كذلك اعتبر هذه الصور من أصعب اللقطات التي صوّرها في حياته، مؤكداً أنها لحظة قد لا تتكرّر مرّة أخرى، بحسب تعبيره.

مئات المشاركات

يذكر أن العنزي كان بدأ رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي في عام 2012، عبر توثيق مختلف جوانب الطبيعة، والحياة البرّية.

كما لاقت صورته الأخيرة إعجاب الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت مئات المشاركات.

ويشار إلى أن الدفاع المدني السعودي، كان حذّر خلال شهر مايو/أيار الجاري بتغريدة عبر تويتر من حدوث عواصف رملية في منطقة الرياض ستؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.

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