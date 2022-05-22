"كأن العالم يختفي".. صورة أضحت حديث السعوديين

في صورة لا توصف، أظهر فيها المصوّر السعودي سلمان فهد العبدلي العنزي، العالم وكأنه يختفي، غدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

فقد تمكّن العنزي من توثيق لحظة دخول عاصفة رملية للعاصمة السعودية الرياض، ليجعل تلك الصورة حديث الناس.

مادة اعلانية

وكشف أنه انتظر ساعتين حتى أتت العاصفة، موضحاً أنه رأى مشهداً لا ينسى أشبه بالخيال، وذلك في حديث لشبكة CNN.

كما تابع أن المشهد كان عظيما يستحق الانتظار والتوثيق، وفق قوله.

كذلك اعتبر هذه الصور من أصعب اللقطات التي صوّرها في حياته، مؤكداً أنها لحظة قد لا تتكرّر مرّة أخرى، بحسب تعبيره.

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة #الرياض حتى الساعة 3 صباح يوم الثلاثاء.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/bwJmSCVSgZ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 16, 2022

مئات المشاركات

يذكر أن العنزي كان بدأ رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي في عام 2012، عبر توثيق مختلف جوانب الطبيعة، والحياة البرّية.

كما لاقت صورته الأخيرة إعجاب الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت مئات المشاركات.

ويشار إلى أن الدفاع المدني السعودي، كان حذّر خلال شهر مايو/أيار الجاري بتغريدة عبر تويتر من حدوث عواصف رملية في منطقة الرياض ستؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.