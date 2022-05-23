"خسّت قوي".. إطلالة لافتة لزوجة محمد صلاح
كانت مع ابنتيها مكة وكيان حين كسب زوجها المباراة
خطفت ماغي صادق، زوجة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار بتواجدها في ملعب أنفيلد في ليلة ختام الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.
فقد أطلّت ماغي بجسم رشيق وقوام ممشوق، وذلك بعد خضوعها لحمية غذائية ما أفقدها الكثير من وزنها.
وانهالت بعد انتشار الفيديوهات والصور، التعليقات على زوجة اللاعب، فهناك من أبدى إعجابه برشاقتها آخرون رأوا أنها خسرت الكثير من وزنها.
فيما قال أحدهم: " خسّت قوي"، فيما علّق آخر: "أصبحت برشاقة زوجها"، في إشارة منهم إلى اللاعب المصري.
وتواجدت زوجة اللاعب مع ابنتيها مكة وكيان في أنفيلد بعد مباراة سجّل فيها زوجها هدفاً أسفر عن فوز ليفربول 3-1 أمام وولفرهامبتون ليصل رصيد الفريق الإنجليزي للنقطة 92، بينما حقق مانشستر سيتي اللقب برصيد 93.
الحذاء الذهبي
يذكر أن صلاح بات ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في الجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي.
Mama also has some skills 😉❤— safa kadhim 🇮🇶 (@safakadhim87) May 22, 2022
Things you LOVE to see@MoSalah 👑 family 💜 pic.twitter.com/OVlCJqTFl9
في حين أضحى ليفربول أكثر فريق يحقق لاعبوه جائزة الحذاء الذهبي برصيد 7 ألقاب متفوقاً بفارق لقب وحيد عن نجوم أرسنال مقابل 5 ألقاب من الحذاء الذهبي لكل من توتنهام ومانشستر يونايتد.
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