"سمع سمع".. فيديو طريف لوالدة رياض محرز وشقيقه
رياض كان توّج الأحد بلقب الدوري الإنجليزي
في موقف طريف، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالدة نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، خلال احتفال نجلها بفوز ناديه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وظهرت السيدة في المقطع المصور تنادي ابنها الآخر وحيد لأخذ صورة مع أخيه الفائز.
وبينما كررت نداءها مراراً نفد صبر الابن الذي حاول أكثرمن مرة إقناعها بأن مهمته انتهت، وأنه التقط ما يكفي من الصور مع رياض والكأس أيضاً.
فيما سمع في الفيديو القصير الذي نشره رياض عبر حسابه على انستغرام بعدما أرفقه بتعليق "اسمع ..اسمع"، صوت الأم ورد "وحيد" منفعلاً، وهو يؤكد أنه "التقطت الصور.. التقطها".
يذكر أن محرز كان توّج أمس الأحد، بلقب الدوري الإنجليزي، عقب فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 3-2، في الجولة الـ38 الأخيرة من البريمير ليغ.
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