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صدمة بأميركا عقب مجزرة مدرسة ابتدائية.. وصور ضحايا دون العاشرة

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صور لبعض ضحايا المدرسة الابتدائية
صورة مجمعة لبعض الضحايا من الأطفال والمعلمتين

صدمة بأميركا عقب مجزرة مدرسة ابتدائية.. وصور ضحايا دون العاشرة

المهاجم يدعى سالفادور راموس أطلق النار وقتل الضحايا في مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي الواقعة على بعد 130 كيلومترا تقريبا غرب سان انطونيو

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

حالة من الصدمة تعيشها ولاية تكساس، اليوم الأربعاء، بعد أن قُتل 19 تلميذا صغيرا وبالغين اثنين عندما أطلق مراهق يبلغ 18 عاماً النار في مدرسة ابتدائية في تكساس قبل أن ترديه الشرطة، في مأساة تغرق الولايات المتحدة مجددا في كابوس لا تنفكّ تتوالى فصوله فيما حض الرئيس جو بايدن إلى وضع ضوابط لقطاع الأسلحة النارية.

وشدد الرئيس الأميركي الذي بدا عليه التأثر في كلمة رسمية في البيت الأبيض "حان الوقت لتحويل الألم إلى تحرك".

وسأل "متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟" وأضاف "أنا مشمئز وتعب" من حوادث إطلاق النار المتكررة في الأوساط المدرسية. وحصدت هذه المأساة الأخيرة حياة أطفال في العاشرة تقريبا.

ماكينا لي إلرود 10 سنوات
  • ماكينا لي إلرود 10 سنوات
  • زافيير لوبيز 10 سنوات
  • أوزيا غارسا 8 سنوات
  • أنابيللا رودريغيز 10 سنوات
4 صور
ماكينا لي إلرود 10 سنوات
ماكينا لي إلرود 10 سنوات
زافيير لوبيز 10 سنوات
زافيير لوبيز 10 سنوات
أوزيا غارسا 8 سنوات
أوزيا غارسا 8 سنوات
أنابيللا رودريغيز 10 سنوات
أنابيللا رودريغيز 10 سنوات

وقال حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت في مؤتمر صحافي إنّ المهاجم "أطلق النار وقتل الضحايا بشكل مروّع ومجنون" في مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي الواقعة على بعد 130 كيلومترا تقريبا غرب سان انطونيو.

ويدعى مطلق النار سالفادور راموس وقد قتل بدوره في الحادثة، فيما تم تداول صور بعض الأطفال الضحايا، ومعظمهم دون سن العاشرة من العمر، إضافة إلى معلمتين لقيتا حتفهما في المجزرة أيضا.

إيرما غارسيا معلمة الصف الرابع
  • إيرما غارسيا معلمة الصف الرابع
  • إيفا ميريليز معلمة مساعدة
2 صور
إيرما غارسيا معلمة الصف الرابع
إيرما غارسيا معلمة الصف الرابع
إيفا ميريليز معلمة مساعدة
إيفا ميريليز معلمة مساعدة

وقال مسؤولون في دائرة الأمن العام في تكساس إن الشرطة أردته وأضافوا أن بالغين قضيا أيضا في الهجوم من بنيهم مدرس.

وكان مطلق النار يحمل بندقية على الأقل على ما اوضح السرجنت إريك إسترادا عبر محطة "سي ان ان" التلفزيونية.

المراهق مرتكب المجزرة
المراهق مرتكب المجزرة

ويبدو ان سالفادور راموس الأميركي الجنسي استهدف جدته أولا التي لم يتضح وضعها الصحي بعد قبل أن يتوجه إلى المدرسة في سيارة لارتكاب هذه المجزرة.

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي يُعدّ واحداً من الأكثر دموية الذي تشهده مدرسة في الولايات المتّحدة منذ سنوات.

من موقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من موقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من أهالي الأطفال الضحايا بموقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من موقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من أهالي الأطفال الضحايا بموقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من موقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من موقع إطلاق النار بالمدرسة
  • من موقع إطلاق النار بالمدرسة
7 صور
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من أهالي الأطفال الضحايا بموقع إطلاق النار بالمدرسة
من أهالي الأطفال الضحايا بموقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من أهالي الأطفال الضحايا بموقع إطلاق النار بالمدرسة
من أهالي الأطفال الضحايا بموقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة
من موقع إطلاق النار بالمدرسة

ووقع إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية التي تستقبل أطفالا دون العاشرة في يوفالدي.

ووفق بيانات سلطات تكساس فقد ارتاد المدرسة خلال العام الدراسي 2020-2021 أكثر من 500 طفل، 90% منهم تقريبا من أصول أميركية لاتينية.

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فيديو وصور غريبة لمرتكب المجزرة في المدرسة الأميركية بتكساس الأخيرة فيديو وصور غريبة لمرتكب المجزرة في المدرسة الأميركية بتكساس

ومن شأن عملية إطلاق النار الجديدة أن تثير صدمة مضاعفة خصوصا وأن الضحايا من الأطفال، وأن تجدد الانتقادات حول الانتشار الواسع للأسلحة النارية في الولايات المتحدة مع غياب الأمل في إقرار الكونغرس لقانون وطني طموح حول هذه المسألة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة وتسجّل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاً لمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، خصوصاً منذ بدء الجائحة في العام 2020.

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