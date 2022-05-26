تفاصيل "جريمة الفجر"..ضابط يهرب 11 كلغ ذهب بمطار الخرطوم

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، طيلة الساعات الماضية بإعلان القبض على ضابط شرطة يحمل رتبة نقيب، بتهمة التورط في عملية تهريب 11 كلغ ذهب عبر مطار الخرطوم الدولي.

فقد أوقفت السلطات السودانية فجر الأربعاء، ضابطا يعمل بقسم جوازات المطار أثناء تسليمه سبائك ذهبية تزن 11 كلغ إلى أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

مادة اعلانية

وكشفت مواقع محلية أن السلطات ألقت القبض على الضابط متلبسا عند الثالثة فجرا، أثناء تسليم وتسلم السبائك الذهبية مع الراكب داخل بوابة الخروج الأخيرة.

"سلوك فردي مرفوض"

بدورها، وصفت وزارة الداخلية الواقعة في بيان رسمي، الحادثة بأنها "سلوك فردي مرفوض"، مؤكدة مباشرة تحقيق شامل مع اتخاذ إجراءات إدارية تفضي لمحاسبة كافة المتورطين دون استثناء، وذلك ضماناً لعدم تكرار الحادثة مستقبلا.

وحصدت الواقعة تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل بالسودان، وأثارت غضبا عارما.

فبعض الناشطين قالوا إن مطار الخرطوم يعاني فساداً كبيراً، مطالبين بتشديد العقوبات على مهربي المعدن النفيس من مخربي الاقتصاد الوطني، وفق تعبيرهم.

كما ناشدوا لإصلاح أنظمة المراقبة لإيقاف عمليات التهريب.

مخالفات كثيرة

يشار إلى أن مطار الخرطوم كان شهد عمليات تهريب مماثلة خلال الأعوام الأخيرة بعضها نفذ بوسائل مخفية كدس الذهب في أجساد النسوة لمغافلة أجهزة المراقبة الإلكترونية.

كذلك انتشرت حالات لسرقة أمتعة المسافرين.