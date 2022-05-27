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غضب في البرازيل.. فيديو صادم لاختناق شاب في سيارة شرطة

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صورة من مقطع الفيديو المتداول
صورة من مقطع الفيديو المتداول

غضب في البرازيل.. فيديو صادم لاختناق شاب في سيارة شرطة

دبي - العربية.نت

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انتشر مقطع مصور على الإنترنت يظهر اختناق رجل برازيلي بالغاز في الجزء الخلفي من سيارة للشرطة غضباً في أنحاء البرازيل خلال الساعات الماضية.

فقد التقط المقطع المصور بكاميرا هاتف محمول وأظهر شرطيين يضعان الرجل المقيد في صندوق سيارتهما ثم يلقيان عبوة غاز بالداخل ويتكئان على باب الصندوق حتى خفت صراخه وتوقفت ساقاه المتدليتان عن الركل.

بدورها، أوضحت الشرطة الاتحادية في بيان أنها فتحت تحقيقا في ملابسات بوفاة الرجل، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، بعد أن أوقفته دورية على الطريق السريع.

وقالت شرطة الطرق السريعة البرازيلية في بيان إن الرجل اعتقل لأنه قاوم رجال الشرطة بشدة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ونشر أشخاص رأوا الواقعة التي حدثت في بلدة أومباوبا في ولاية سيرجيبي بشمال شرق البرازيل واقعة وفاة جينيفالدو دي جيسوس سانتوس الوحشية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت عائلته إنه كان يعاني من مرض انفصام الشخصية.

فصام في الشخصية

وبحسب أقوال أسرة سانتوس فقد اقترب أفراد الشرطة منه أثناء ركوبه دراجته النارية في المنطقة. وقال أحد أقاربه لموقع جي.1 الإخباري إنه أصيب بالتوتر عندما وجدت الشرطة دواء الفصام في جيبه.

وأضاف "ألقوا نوعا من الغاز داخل صندوق السيارة وذهبوا إلى مركز الشرطة، لكنه كان فاقدا للوعي. نقلوه إلى المستشفى، لكن كان الأوان قد فات".

كذلك، أثار المقطع المروع، التي ظهر بعد أيام قليلة من قضية أخرى تتعلق بعنف الشرطة، احتجاجات في البلدة الصغيرة حيث أغلق المتظاهرون الطريق السريع وأشعلوا النار في الإطارات ولوحوا بلافتات تدعو إلى تحقيق العدالة.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في وقت سابق من الأسبوع خلال مداهمة قامت بها الشرطة في حي فقير في ريو دي جانيرو.

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