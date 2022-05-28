أنقذ 15 شخصاً طمرهم التراب.. بطولة يمني غدت حديث الناس
"الشاب كان شجاعاً مقداماً اتخذ القرار السريع بالوقت المناسب"
سطر شاب يمني موقفاً بطولياً بإنقاذه 15 شخصاً طمرهم التراب إثر انهيار ترابي كبير أثناء العمل على توسعة أحد الآبار في قرية تابعة لمدينة رداع بمحافظة البيضاء.
فقد سقط 18 شخصاً من المتجمهرين حول أعمال توسعة البئر الأربعاء الماضي، فارق 4 منهم الحياة عثر على جثثهم تحت كثبان الرمال.
انهيار طيني كبير
وأفاد شهود عيان لـ"العربية.نت"، بأن الناس تجمهروا من أبناء القرية حول بئر كانت يتم العمل في توسعتها كالمعتاد، ثم فجأة حدث انهيار طيني كبير، شمل أجزاء واسعة من المنطقة فسقط 18 شخصاً على إثره.
وبينما فجعت تلك الحادثة الجميع، هرع شخص من أبناء محافظة يريم يدعى حسين سيدم مسرعاً على متن جرافة ثقيلة، ووصل برفقة بعض العمال.
حفر لـ4 ساعات وإخراج المطمورين
وتابعت المصادر أن الشاب كان شجاعاً مقداماً اتخذ القرار السريع بالوقت المناسب، حيث استمر بالحفر لـ4 ساعات من وقت العصر حتى العشاء.
وأمل الشاب العمل رغم خفوت الأمل في إنقاذ أحد، إلا أنه استطاع إخراج 15 مطموراً بينهم أطفال، في أداء بطولي شهد له الجميع به.
إلى ذلك، وصف نشطاء حسين بـ"الملاك الحارس" الذي أدى عملية بطولية عظيمة أنقذ فيها عشرات من أبناء بلدته.
واعتبروا ما فعله "موقفا إنسانيا مشرّفا".
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