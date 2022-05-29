شاهد.. شغب قبيل مباراة ريال مدريد وليفربول بنهائي أبطال أوروبا

تأجل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) بين ليفربول وريال مدريد لمدة 30 دقيقة على الأقل، بينما كافحت عناصر الأمن للتعامل مع الحشد الهائل والمشجعين الذين حاولوا تسلق أسوار ستاد دو فرانس.

فقد وقعت حالات متفرقة من عنف مشجعي كرة القدم الذين كان بعضهم لا يحمل تذاكر على ما يبدو واخترقوا الأمن وحاولوا الدخول إلى الملعب.

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وأظهرت لقطات مصورة أحد المشجعين وكان يرتدي زي ليفربول بينما كان يتصارع على الأرض مع آخر قبل أن يتم طردهما من عند بوابات الملعب.

مئات من المشجعين يحاولون اقتحام ملعب "ساند دوني"، الذي يستضيف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا بين #ريال_مدريد و #ليفربول، ما تسبب في تأخير المباراة 30 دقيقة#العربية pic.twitter.com/WOAAdXkW5z — العربية (@AlArabiya) May 28, 2022

كذلك، كشفت لقطات تهرب مشجع آخر من الأمن، وشوهد وهو يركض عبر ردهة وصولا إلى الطابق السفلي من الملعب.

بدوه، قال مشجع يدعى كولم لاسي إن هناك "أطفالا يبكون، أشخاصا محاصرين" خارج مداخل الملعب.

Selevel #UCLfinal pun masuak manjat ke stadion



Stade de France as Lapangan Gumarang, https://t.co/eWYMq9fC5c — Fadli Ramadhanil (@fadliramadhanil) May 28, 2022

وأضاف "بدأ أشخاص في القفز من الصف، ثم فتحوا البوابة، ثم كان هناك تدافع".

إلى ذلك، أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين يتسلقون أسوار الملعب.

وكانت هناك صفوف طويلة من مشجعي ليفربول لا تزال خارج الملعب مع بقاء 40 دقيقة فقط على انطلاق المباراة.

Le @StadeFrance vous êtes catastrophique en terme d'organisation 🤦

Je suis venu voir avec @claudindavid14 la coupe @GambardellaFFF et c'était déjà catastrophique 🤬

On est entré 10 min après le coup d'envoi.

C'est toujours ainsi chez vs.

Quelle honte au niveau européen #LIVRMA https://t.co/pTMC9emMIE — ThierryRB69 (@ThierryRB69) May 28, 2022

وقبل حوالي 15 دقيقة من انطلاق المباراة المقررة في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش (9 مساء بالتوقيت المحلي)، تم الإعلان عن تأجيل موعد انطلاق المباراة بسبب تأخر وصول المشجعين إلى الملعب، بالنظر إلى أن هؤلاء المشجعين قد تحملوا بالفعل مشقة الوقوف في طوابير طويلة.