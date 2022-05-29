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فيديو مرعب من الأردن.. توفي قبل زفافه بـ24 ساعة بعد توزيع بطاقات الدعوة

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العريس الفقيد منذر السبيله

فيديو مرعب من الأردن.. توفي قبل زفافه بـ24 ساعة بعد توزيع بطاقات الدعوة

الشاب منذر السبيله توفي بحادث سير مروع بعد اصطدامه بشاحنة ثقيلة لدى التفافها من فتحة على جانب الطريق في ظلام الليل

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، السبت، خبر وفاة شاب قبل زفافه بيوم واحد إثر حادث سير مروع، بعد أن وزع بطاقات الدعوة لحفل عرسه الذي كان مقررا أمس السبت.

وعشية حفل زفافه، توفي الشاب منذر السبيله، من عناصر شرطة محافظة الكرك، إثر الحادث الذي راح ضحيته أيضا أحد أقاربه.

ونشرت وكالة "عمون" الإخبارية مقطع فيديو، نقلاً عن كاميرا مراقبة مثبتة بالشارع، يظهر لحظة وقوع الحادث الذي تسبب بوفاة العريس الشاب، الذي تم تشييعه لمثواه يوم زفافه.

ويظهر الفيديو اصطدام سيارة مسرعة بشاحنة ثقيلة لدى التفافها من فتحة على جانب الطريق في ظلام الليل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة دعوة حفل زفاف الشاب السبيله وصورته، مرفقين معهما دعواتهم بأن يتغمد السبيله بواسع رحمته.

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