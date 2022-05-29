فيديو مرعب من الأردن.. توفي قبل زفافه بـ24 ساعة بعد توزيع بطاقات الدعوة
الشاب منذر السبيله توفي بحادث سير مروع بعد اصطدامه بشاحنة ثقيلة لدى التفافها من فتحة على جانب الطريق في ظلام الليل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، السبت، خبر وفاة شاب قبل زفافه بيوم واحد إثر حادث سير مروع، بعد أن وزع بطاقات الدعوة لحفل عرسه الذي كان مقررا أمس السبت.
وعشية حفل زفافه، توفي الشاب منذر السبيله، من عناصر شرطة محافظة الكرك، إثر الحادث الذي راح ضحيته أيضا أحد أقاربه.
الحادث الذي ادى الى وفاة الشاب منذر قبل زفافه بـ 24 ساعة pic.twitter.com/fIaGRQWBb1— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) May 28, 2022
ونشرت وكالة "عمون" الإخبارية مقطع فيديو، نقلاً عن كاميرا مراقبة مثبتة بالشارع، يظهر لحظة وقوع الحادث الذي تسبب بوفاة العريس الشاب، الذي تم تشييعه لمثواه يوم زفافه.
ويظهر الفيديو اصطدام سيارة مسرعة بشاحنة ثقيلة لدى التفافها من فتحة على جانب الطريق في ظلام الليل.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة دعوة حفل زفاف الشاب السبيله وصورته، مرفقين معهما دعواتهم بأن يتغمد السبيله بواسع رحمته.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "— Abu Mahmoud (@zaeem16064429) May 27, 2022
وفاة الشابين المرحومين بإذن الله:
١- وزان مخلد عسكر السبيله
٢- منذر محمد عسكر السبيله، ( موعد عرسه غدا السبت )، ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم، أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها
ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/MmPRof1yKN
في يوم زفافه..— خبرني Khaberni (@khaberni) May 28, 2022
تشييـع جثمـان الرقيـب منـذر محمـد عسكـر السبيلـة، والذي توفي اثر حادث سير مؤسف أمس الجمعة.#خبرني pic.twitter.com/PfqFcV9dZw
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