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شاهد.. حادثة طعن "عشوائية" بوضح النهار بأحد شوارع أميركا

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شاهد.. حادثة طعن "عشوائية" بوضح النهار بأحد شوارع أميركا

شرطة نيويورك تبحث عن المشتبه به وتطلب مساعدة المواطنين في التعرف عليه وتحديد مكانه

دبي - العربية نت

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شهدت إحدى الشوارع الأميركية حادثة طعن مرعبة عندما اقترب شخص من أحد المارين وبدأ بطعنه من دون أي سبب وفي وضح النهار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة مدينة نيويورك رجلاً يتعرض لهجوم عشوائي من قِبل مهاجم مقنع يحمل سكيناً كبيراً أثناء سيره في الشارع في مانهاتن قبل يومين.

ولا تزال شرطة نيويورك تبحث عن المشتبه به وتطلب مساعدة المواطنين في التعرف عليه وتحديد مكانه.

ويظهر في الفيديو المشتبه به يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويغطي وجهه بقناع. وقالت الشرطة، إنه ترجّل من دراجة كهربائية سوداء قبل أن يمشي إلى الرصيف ويهاجم ضحيته، على ما أفادت شبكة «فوكس نيوز».

وشوهد الضحية البالغ من العمر 29 عاماً في الفيديو وهو يرتدي قبعة بيسبول وقناعاً أبيض ويحمل كيساً ورقياً بُني اللون. واقترب منه المشتبه به وسحب سكيناً وضربه مرات عدة في ظهره وذراعه اليسرى. وقع الهجوم برمته في وضح النهار.

وتقول الشرطة، إن الضحية لم يكن يعرف المعتدي، وحدث ذلك دون استفزاز.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى بالمنطقة وهو في حالة مستقرة.

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