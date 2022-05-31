حيلة قد لا يعلمها كثيرون.. شاهد ميزة ذكية من آيفون!

يتمتع جهاز آيفون بميزة ذكية قد لا يعرفها كثيرون، يمكن أن تساعد في الحصول على لقطة شاشة (Screen Shot) بشكل أكثر كفاءة.

فقد نشرت ناشطة تدعى شيرلي نصيحة مفيدة بهذا الشأن عبر فيديو في "تيك توك" مدته 13 ثانية.

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إذ أعلنت أنها اكتشفت أنه بالإمكان التقاط "لقطة شاشة" لصفحة كاملة عبر هاتف آيفون، ولشرح ذلك فتحت صفحة ويب على "سفاري" وأخذت لقطة شاشة لها.

وأوضحت أنه بمجرد ظهور لقطة الشاشة، على المستخدم النقر على الزاوية اليسرى السفلية، لتفتح الصورة ويظهر خياران في الأعلى أمام المستخدم، الأول للقطة المأخوذة أي الصورة المقتطعة والخيار الآخر الصفحة كاملة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

إلى ذلك، نقرت شيرلي على خيار "صفحة كاملة"، ثم انتقلت إلى أسفل الصفحة بأكملها عبر شريط التمرير الموجود على الجانب الأيمن من الشاشة.

في النهاية، تم تزويدها بخيار إما حذف "لقطة الشاشة" أو حفظ الصفحة بأكملها كملف PDF.

وإذا قام المستخدمون بالنقر فوق "حفظ الصفحة بأكملها"، فهذا يفعل ذلك بالضبط.

يشار إلى الفيديو تلقى أكثر من 600 ألف إعجاب و 12000 تعليق.