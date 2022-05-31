فيديو..جندي روسي يحيّي درون أوكرانية قبيل قصفها مدرّعته
عند الثانية 17 أدار أحد الجنود الروس الستة رأسه نحو السماء ووجه التحية
في لقطات جديدة صادمة، أظهر مقطع فيديو جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جندياً روسياً يهرب من درون أوكرانية حاولت استهدافه مع رفاقه.
بالتفاصيل، أوضح المقطع ومدّته 90 ثانية انتشر الأحد الماضي، طائرة بدون طيار أوكرانية (درون)، وهي تستهدف مجموعة من القوات الروسية كانت تقف بجانب مركبة.
حيّا الطائرة
وفي الثانية 17، أدار أحد الجنود الروس الستة رأسه نحو السماء، ووجه التحية إلى الطائرة.
وأثناء تحرك الكاميرا، أطلقت الطائرة بدون طيار قنبلة يدوية على BTR-82A ، وهي ناقلة أفراد مدرعة 8 × 8، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
يذكر أن تاريخ التقاط الفيديو لم يحدد بشكل واضح، إلا أن المعلومات أشارت إلى أنه التقط في الشرق الأوكراني.
السيطرة على الشرق
وتسعى موسكو التي حققت قواتها تقدماً في الشرق الأوكراني خلال الفترة الماضية، للسيطرة على سيفيرودونيتسك، لأن من شأن تلك الخطوة أن تمهد الطريق على الأرجح للسيطرة على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.
وكانت روسيا اعترفت باستقلال لوغانسك قبيل إطلاقها العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي. لتعلن بعد أشهر إطلاق المرحلة الثانية من تلك العملية العسكرية.
ويعمل الروس على السيطرة على إقليم دونباس المهم، بهدف فتح ممر بري يصل الأراضي والمناطق في الشرق بالجنوب، حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.
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