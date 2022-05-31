ماسك يلمح لأمور غريبة.. طالت حسابه على تويتر

ادعى إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وسبيس إكس، أن شيئاً "غريباً جداً" حدث لحسابه على تويتر بعد فشل تحميل تغريداته القديمة.

وسلط الضوء على هذا الخطأ المزعوم صباح الثلاثاء المشجع المتميز في تسلا ستيفن مارك رايان، بحسب موقع "ذا بوست".

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فقد نشر رايان مقطع فيديو على Patreon شرح فيه بالتفصيل عملية الاختفاء الرقمي المزعومة، إلى جانب استطلاع على تويتر، حيث ادعى 80٪ من المشاركين أن "تغريدات ماسك تتوقف عن التحميل بعد وقت قصير".

1/ Hey @elonmusk, twitter is FKING you.



Dear everyone, SCROLL down on @elonmusk's tweets & replies and tell me.....



DO THEY STOP LOADING????https://t.co/fTZsotxZci — stevenmarkryan (@stevenmarkryan) May 31, 2022

من جانبه، وجد ماسك أنه من "الغريب جداً" عدم تحميل تغريداته القديمة. وغرد رداً على التحذير على وسائل التواصل الاجتماعي: "غريب جداً حقاً".

وأفاد "ذا بوست" بأن حساب الملياردير الأميركي لا يعرض أي ردود أقدم من 17 ساعة وأن التغريدات السابقة لم تظهر إلا بعد تعديل الإعدادات لعرض التغريدات العامة فقط.

سبب غامض

كما، ليس من الواضح سبب اختفاء تغريدات ماسك عن المنصة، ومع ذلك ادعى رايان أن الحادث كان متعمداً ومؤشراً على افتقار تويتر للشفافية.

يأتي الجدل بعد أن ادعى ماسك أنه لن يمضي في عملية استحواذه على تويتر البالغة 44 مليار دولار ما لم تقدم منصة التواصل الاجتماعي دليلاً قاطعاً على أن أقل من 5٪ من مستخدميها يومياً هم من حسابات البريد العشوائي والحسابات الآلية.

وقبل أسبوعين، كان ماسك قال إن عدد الحسابات الوهمية في تويتر قد يتجاوز 20 بالمئة من الإجمالي، وهو رقم يفوق 4 أضعاف ما تقوله شركة تويتر مشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي لتويتر يرفض تقديم البراهين على ما يقوله.