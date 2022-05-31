مالك مطعم شهير ببغداد: هددوني.. وأسطوانة الغاز لم تنفجر
قال إنه تعرض لتهديدات من قبل شخصية في المخابرات
بعد الحادث المؤلم الذي شهده الأحد الماضي، "مطعم ليلى" في العاصمة العراقية بغداد، عقب انفجار أودى بحياة 4 أشخاص وجرح آخرين، خرج صاحب المطعم عن صمته.
فقد أعلن المالك في مقابلة تلفزيونية أن سبب انفجار مطعمه الواقع وسط بغداد، الأحد، لم يكن انفجار اسطوانة غاز في داخله، عارضاً صوراً لاسطوانات غاز كانت في المطعم بحالة سليمة وغير منفجرة.
وانتشر كلام المالك كالنار بالهشيم، خصوصا بعد أكد أنه تعرض لتهديدات من قبل شخصية في المخابرات، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
مقتل 4 أشخاص
يذكر أن 4 أشخاص كانوا قتلوا ومعهم أصيب 8 آخرون على الأقل بينهم عمال أجانب، إثر انهيار مبنى، الأحد، يضم مطعما في العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة فرانس برس.
وقال مصدر في الدفاع المدني إن المبنى المكون من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرب للغاز داخل مطعم "ليلى"، الذي يبدو أنه كان خاليا من الزبائن في مثل هذا الوقت من اليوم، بمنطقة الجادرية الواقعة في وسط بغداد.
خرجوا من القبو
فيما أطلقت فرق الدفاع المدني عملية إنقاذ، بعدما انهار البمنى وعلق بداخلة بعض الناس.
إلى ذلك، أكد مصدر طبي تسلم أحد المستشفيات جثث 4 أشخاص ومعالجة الجرحى.
في حين تسبب الانفجار بانهيار المبنى بالكامل، ما أدى إلى إغلاق منافذ خروج العاملين من القبو.
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