بسبب الخيانة.. أزمة عاطفية بين شاكيرا وبيكيه

باتت المغنية الكولومبية شاكيرا وصديقها مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تقارير صحافية إسبانية عن وجود أزمة عاطفية جديدة بينهما.

فقد انتشرت أنباء عن أن مدافع نادي برشلونة لديه أزمة مع صديقته المغنية الكولومبية الشهيرة، بعد عثورها عليه يخونها، بحسب صحيفة "EL Periodico" الإسبانية، اليوم الأربعاء.

🔴🔴Exclusiva de 'Mamarazzis': "Shakira ha pillado a Piqué con otra"



➡@Laura__Fa y @lorena_vazquez desvelan todos los detalles de la crisis sentimental que viven el jugador del Barça y la cantante https://t.co/QT0vi2qFW4 — El Periódico (@elperiodico) June 1, 2022

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أزمة نفسية

وأضافت الصحيفة أن تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة للاعب الإسباني المخضرم، خاصة بعد انتهاء الموسم مع فريق برشلونة، في ظل مطالبة شاكيرا بالانفصال عن اللاعب الدولي الإسباني.

كما أشارت إلى أن بيكيه يقيم خلال الوقت الحالي في إحدى الشقق وحده، مؤكدة أنه شوهد مع زميله في الفريق ريكوي بويج، في الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا من العاصمة الكتالونية رفقة بعض النساء.

🚨🚨 [ @elperiodico ] Shakira caught Pique in an affair with another woman, and they will separate soon. Pique now lives alone in an apartment in Barcelona and he goes to a lot of parties at nights with Riqui Puig. #fcblive pic.twitter.com/HneFHJDjqs — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 1, 2022

يذكر أن بيكيه أعلن ارتباطه بشاكيرا عام 2011، وأنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن رغم علاقتهما الطويلة.

ويُعد جيرارد بيكيه أبرز لاعبي فريق برشلونة الإسباني، كما أنه تُوج مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2010.