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بسبب الخيانة.. أزمة عاطفية بين شاكيرا وبيكيه

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بيكيه وشاكيرا (أ ف ب- أرشيفية)
بيكيه وشاكيرا (أ ف ب- أرشيفية)

بسبب الخيانة.. أزمة عاطفية بين شاكيرا وبيكيه

دبي - العربية.نت

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باتت المغنية الكولومبية شاكيرا وصديقها مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تقارير صحافية إسبانية عن وجود أزمة عاطفية جديدة بينهما.

فقد انتشرت أنباء عن أن مدافع نادي برشلونة لديه أزمة مع صديقته المغنية الكولومبية الشهيرة، بعد عثورها عليه يخونها، بحسب صحيفة "EL Periodico" الإسبانية، اليوم الأربعاء.

أزمة نفسية

وأضافت الصحيفة أن تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة للاعب الإسباني المخضرم، خاصة بعد انتهاء الموسم مع فريق برشلونة، في ظل مطالبة شاكيرا بالانفصال عن اللاعب الدولي الإسباني.

كما أشارت إلى أن بيكيه يقيم خلال الوقت الحالي في إحدى الشقق وحده، مؤكدة أنه شوهد مع زميله في الفريق ريكوي بويج، في الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا من العاصمة الكتالونية رفقة بعض النساء.

يذكر أن بيكيه أعلن ارتباطه بشاكيرا عام 2011، وأنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن رغم علاقتهما الطويلة.

ويُعد جيرارد بيكيه أبرز لاعبي فريق برشلونة الإسباني، كما أنه تُوج مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2010.

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