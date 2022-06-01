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رونالدو يحضر مباراة ريال مدريد وليفربول؟!.. صورة مريبة

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رونالدو

رونالدو يحضر مباراة ريال مدريد وليفربول؟!.. صورة مريبة

الصورة حصدت مئات المشاركات والتعليقات

دبي - العربية.نت

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حصدت صورة انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مئات المشاركات والتعليقات، بعدما ادعى ناشروها أنها التقطت له خلال متابعته نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ناديه السابق ريال مدريد وليفربول.

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إلا أن هذا الكلام مغلوط تماما، فالصورة قديمة جداً، ولا علاقة لها بالمباراة الأخيرة.

تاريخ قديم

والصحيح أن وكالة "فرانس برس" نشرتها في العاشر من شباط/فبراير 2018، حينما كان النجم المعروف يشاهد مباراة فريقه حينذاك يوفنتوس ضد ضيفه يونغ بويز السويسري في تورينو ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بينما زعم التعليق المرفق أن "اللاعب حاضر في ملعب سان دوني لمتابعة نهائي دوري الأبطال".

خاطئة تماماً

يذكر أن الصورة الخاطئة بدأت بالانتشار على موقعي التواصل فيسبوك وتويتر تزامناً مع مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت الماضي، إلى أن أكدت وكالة "فرانس برس" أنها مغلوطة.

وانتهت المباراة بتتويج ريال مدريد الإسباني بلقبه الرابع عشر في المسابقة، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي 1-صفر التي جرت على "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي باريس.

كما سبق أن تُوّج رونالدو 4 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عندما لعب لصالحه بين 2009 و2018.

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