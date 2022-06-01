فيديو لسائح أميركي بالمغرب مصدوم.. بسبب فاتورة مستشفى!

لاقى مقطع مصور للمدون الأميركي الشاب كريستيان غروسي حوالي 3 ملايين مشاهدة، بعد أن روى فيه تجربته خلال رحلة إلى المغرب واضطراره إلى دخول المستشفى جراء تعرضه لتسمم غذائي.

فقد عبّر الشاب عن ذهوله وصدمته من التكلفة الزهيدة للغاية لفاتورة المستشفى، التي بلغت 31 دولاراً فقط، وفق المقطع الذي نشره في حسابه على تيك توك قبل أيام.

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بدأت القصة بحسب كريستيان، عندما كان يتجول في الشارع حيث شعر حينها بدوار وانهار على الرصيف من شدة الإعياء.

وعقب ذلك، وجد أربعة رجال مغاربة يصبون الماء على رأسه وهم يتحدثون العربية، ثم أخذوه إلى المستشفى على عجل حيث تلقى العلاج في قسم الطوارئ.

فيما أوضح أن الأطباء زودوه بمحلول إنعاش وريدي ومضادات للطفيليات ومضاد للغثيان، حيث أغمي عليه ثانية بعد ذلك.

وفي صباح اليوم التالي، استيقظ الشاب الذي كان يتحدث عما حصل بلوعةٍ وذهول، حيث طمأنته الممرضة عن حالته، قائلة "إن كنت تشعر بأنك جيد يمكنك المغادرة لمنزلك".

في المقابل، أوضح لها أنه يشعر أنه جيد لكنه لا يملك تأميناً صحياً، وعلى الفور أخذه الممرضون على كرس متحرك ليدفع الفاتورة.

فتفاجأ حينها أنها 31 دولاراً فقط، وتشمل خدمة الطوارئ بالإضافة لأربعة أدوية!