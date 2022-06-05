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شاهد.. حريق كبير بالأردن وخيول تنجو بنفسها وتخرج للشوارع

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شاهد.. حريق كبير بالأردن وخيول تنجو بنفسها وتخرج للشوارع

دبي - العربية.نت

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اندلع حريق كبير مساء اليوم الأحد في منطقة الحمّر التابعة لمحافظة العاصمة الأردنية عمّان.

فقد كشف مقطع مصور عن اشتعال النيران في مساحات واسعة، تضم أشجاراً حرجية وسط مساعٍ من قبل كوادر الدفاع المدني للسيطرة عليها.

وأظهر مقطع مصور خيولاً تهرب في الشارع العام، بعدما اقتربت النيران من اسطبلاتها، ونجت بنفسها من لهب النيران.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه جارٍ التعامل مع الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني والمجموعات الأمنية من دون الكشف عن أسباب الحريق.

يشار إلى أن الحمر أحد مناطق العاصمة عمان، حيث تقع إلى الغرب منها بالقرب من مناطق الفحيص وماحص، وتعد الحمر منطقة جبلية راقية ذات أحراش صنوبرية.

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