"هدوم مسروقة"..لافتة محل ملابس في مصر تثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية منشوراً حول لافتة غريبة لمحل ملابس يبيع بضائع "مسروقة".
فقد تداول المغردون لافتة لمحل ملابس باسم "هدوم مسروقة" إذ اعتقد البعض للوهلة الأولى ومن خلال الاسم أن المحل يبيع ملابس بالفعل مسروقة.
إلا أنه تبيّن من خلال البحث والتحري أن اللافتة حقيقية وأن المحل يتواجد في محافظة الدقهلية لكنه لا يبيع ملابس مسروقة، ويمتلكه شاب يدعى السيد رضا يبلغ من العمر 27 عاماً.
وأوضح الشاب لـ "العربية.نت" أنه فكّر في اسم غريب يستطيع أن ينافس به كبار تجار الملابس في منطقته بلقاس، وأن يجذب الزبائن، فخطر في باله هذا الاسم الذي سيلفت الانتباه أولاً، وسيجذب الزبائن الذين سيضطرون لدخول المحل بدافع الفضول لمعرفة حقيقته.
كما، تابع قائلاً إن فكرته لاقت تفاعلاً كبيرا حيث تواصل معه أشخاص من خارج مصر، وأكد لهم نجاح فكرته وأن الملابس ليست مسروقة، مشيراً إلى أنه كان يعمل بالنجارة قبل أن يتفرغ لتجارة الملابس.
-
مؤسسة الحبوب السعودية ترسي عقد توريد 240 ألف طن قمح من الخارج على "سالك"تعادل 20% من إجمالي الكمية المخصصة للمستثمرين في الخارج شركات
-
قطاع البنوك يقود بورصة الكويت للهبوط في بداية الأسبوعمؤشر السوق العام انخفض 1.165% بتعاملات الأحد أسواق المال
-
الأمم المتحدة تحذر من كارثة بالبحر الأحمر.. يجب إنقاذ صافرحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأحد، من كارثة إنسانية وبيئية وشيكة في البحر الأحمر، ما لم يكن هناك تمويل لخطة التعامل ... اليمن