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"هدوم مسروقة"..لافتة محل ملابس في مصر تثير ضجة

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هدوم مسروقة
هدوم مسروقة

"هدوم مسروقة"..لافتة محل ملابس في مصر تثير ضجة

القاهرة - العربية.نت

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية منشوراً حول لافتة غريبة لمحل ملابس يبيع بضائع "مسروقة".

فقد تداول المغردون لافتة لمحل ملابس باسم "هدوم مسروقة" إذ اعتقد البعض للوهلة الأولى ومن خلال الاسم أن المحل يبيع ملابس بالفعل مسروقة.

إلا أنه تبيّن من خلال البحث والتحري أن اللافتة حقيقية وأن المحل يتواجد في محافظة الدقهلية لكنه لا يبيع ملابس مسروقة، ويمتلكه شاب يدعى السيد رضا يبلغ من العمر 27 عاماً.

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وأوضح الشاب لـ "العربية.نت" أنه فكّر في اسم غريب يستطيع أن ينافس به كبار تجار الملابس في منطقته بلقاس، وأن يجذب الزبائن، فخطر في باله هذا الاسم الذي سيلفت الانتباه أولاً، وسيجذب الزبائن الذين سيضطرون لدخول المحل بدافع الفضول لمعرفة حقيقته.

كما، تابع قائلاً إن فكرته لاقت تفاعلاً كبيرا حيث تواصل معه أشخاص من خارج مصر، وأكد لهم نجاح فكرته وأن الملابس ليست مسروقة، مشيراً إلى أنه كان يعمل بالنجارة قبل أن يتفرغ لتجارة الملابس.

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