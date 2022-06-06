شاهد.. الأمير الصغير لويس يخطف الأنظار باحتفالات اليوبيل

خطف الأمير لويس، أصغر أبناء الأمير وليام، الأنظار خلال الحفل الختامي لليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، مساء أمس الأحد.
وكشف مقطع مصور ظهوره المميز في اليوم الافتتاحي للاحتفالات، حيث شعر الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام، بفرحة الجماهير وهو يقف بجوار جدته الكبرى الملكة، ويداه تغطيان أذنيه وسط صرخات الجمهور الهائلة.
كما شوهد الأمير الصغير ذو الأربعة أعوام وهو يخرج لسانه، وفي مرة أخرى غطى أذنيه بيديه بينما كان يجلس بجوار والدته، كيت ميدلتون، يشاهدان فقرات الاستعراض واحتفالات اليوبيل البلاتيني.
فيما انتقل الأمير الصغير بعد ذلك لأقاربه الآخرين وجلس على حجر جده الأمير تشارلز، حيث جذبت هذه اللقطات البريئة والعفوية انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
-
"نظارات البجا" يغلق الطريق القومي بورتسودان الخرطومأعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الاثنين إغلاق الطريق القومي بورتسودان الخرطوم.وكان مجلس ... السودان
-
ياسمين عبدالعزيز تهاجم شقيقها: "بعتني بعربية مرسيدس"حالة من الغموض تحيط بالممثلة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، سواء حول صحتها أو علاقتها بزوجها أو شقيقها، فلأول مرة ترد على شقيقها وائل عبدالعزيز، حين حاول ... ثقافة وفن
-
رئيس تونس يصدر مرسوماً بتعيين 13 والياً جديداًقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إجراء حركة تغييرات في سلك الولاة تشمل تعيين 13 والياً جديداً.وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيد ... المغرب العربي