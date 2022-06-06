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شاهد.. الأمير الصغير لويس يخطف الأنظار باحتفالات اليوبيل

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الأمير لويس (أ ف ب)
الأمير لويس (أ ف ب)

شاهد.. الأمير الصغير لويس يخطف الأنظار باحتفالات اليوبيل

دبي - العربية.نت

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خطف الأمير لويس، أصغر أبناء الأمير وليام، الأنظار خلال الحفل الختامي لليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، مساء أمس الأحد.

وكشف مقطع مصور ظهوره المميز في اليوم الافتتاحي للاحتفالات، حيث شعر الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام، بفرحة الجماهير وهو يقف بجوار جدته الكبرى الملكة، ويداه تغطيان أذنيه وسط صرخات الجمهور الهائلة.

كما شوهد الأمير الصغير ذو الأربعة أعوام وهو يخرج لسانه، وفي مرة أخرى غطى أذنيه بيديه بينما كان يجلس بجوار والدته، كيت ميدلتون، يشاهدان فقرات الاستعراض واحتفالات اليوبيل البلاتيني.

الأمير لويس (أ ف ب)
الأمير لويس (أ ف ب)

فيما انتقل الأمير الصغير بعد ذلك لأقاربه الآخرين وجلس على حجر جده الأمير تشارلز، حيث جذبت هذه اللقطات البريئة والعفوية انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمير لويس (أ ف ب)
الأمير لويس (أ ف ب)
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