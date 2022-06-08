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"خطر دولي كبير".. أزمة أوكرانيا تدخل على خط خلاف أنجلينا جولي وبراد بيت

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Cast member Brad Pitt and Angelina Jolie arrive on the red carpet for the screening of the film Inglourious Basterds. (File photo: Reuters)
أنجلينا جولي وبراد بيت

"خطر دولي كبير".. أزمة أوكرانيا تدخل على خط خلاف أنجلينا جولي وبراد بيت

محامي بيت: تقصدت إيذاءه من خلال بيعها أحد الأوليغارشيين الروس أسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكه النجمان في جنوب فرنسا

دبي - العربية.نت، وكالات

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اتهم الممثل براد بيت طليقته أنجلينا جولي بأنها تقصدت إيذاءه من خلال بيعها أحد الأوليغارشيين الروس أسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكه النجمان في جنوب فرنسا، إذ كانت تعلم أن زوجها السابق شديد التعلق بهذا العقار.

وأورد بيت هذه الاتهامات في وثائق جديدة ضمّها أخيراً إلى الدعوى المدنية التي رفعها ضد جولي أمام محكمة في لوس أنجلوس في وقت سابق من السنة الحالية.

انجلينا جولي وبراد بيت
انجلينا جولي وبراد بيت

وأقام الزوجان العام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج نبيذ "ميرافال كوت دو بروفانس"، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).

وكان النجمان استحوذا عام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم.

انجلينا جولي
انجلينا جولي

واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعد علاقة استمرت سنوات، وما لبثا أن شرعا عام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة مذّاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وفي شباط/فبراير الفائت، أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة لكونها على قوله، باعت أسهمها في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، مع أن النجمين "اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة الآخر". كذلك اتهمها بأنها كانت توقفت "منذ وقت طويل" عن المساهمة مالياً في ميرافال قبل إبرامها هذه الصفقة.

وفي نسخة محدثة من الدعوى، أكد محامو الممثل أن "جولي كانت تبيّت نوايا إيذاء حيال بيت" بإقدامها على هذا البيع. ورأوا كذلك أن لدى صاحب شركة تصنيع المشروبات الكحولية، التي اشترت أسهم جولي في ملكية ميرافال، رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر "ارتباطات ونوايا ضارة".

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وأبرزوا أن لشيفلر "علاقات شخصية ومهنية مع أفراد من الدائرة المقربة جدا لـ(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين"، مع أن شيفلر درج منذ مدة طويلة على انتقاد نظام بوتين، وتواجَهَ قضائياً مع الدولة الروسية عام 2002.

وقال شيفلر في بيان أصدره في آذار/مارس الفائت بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا إنه "منفيّ من روسيا" مذّاك، وإنه أطلق تسمية جديدة لماركة الفودكا الشهيرة التي ينتجها "تضامناً مع أوكرانيا".

وشدد محامو براد بيت على أن هذا الأمر لا ينفي كون هذه العلامة التجارية "ستولي" تُمثّل في نظر عامة الناس "مرادفاً لروسيا" مما يشكّل "خطراً دولياً كبيراً" على مبيعات نبيذ ميرافال.

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