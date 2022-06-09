فيديو طريف لرجل أعمال أردني.. شرب سماداً على الهواء

في موقف طريف فاجأ رجل أعمال أردني الحضور في مؤتمر رؤية التحديث الاقتصادي، بعدما شرب سماداً طبيعياً لأحد منتجات شركته أمام الحضور وعلى رأسهم ملك الأردن ومسؤولون آخرون.

وخلال الورشة الاقتصادية التي جرى بثّها عبر وسائل الإعلام، عرض زياد المناصير أحد منتجات مجموعته وهو عبارة عن سماد طبيعي 100%، وشربه أمام الحضور لإثبات طبيعة مكوناته وعدم احتوائه على مواد صناعية.

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وتداول الأردنيون بكثافة لقطات من المؤتمر تظهر الملك يضحك ويصفق ويتفاعل بحماس مع رجل الأعمال الأردني، زياد المناصير، الذي كان يحاول الترويج لمنتج من الأسمدة العضوية عبر القيام بشربه.

رجل الأعمال الأردني زياد المناصير يشرب سماداً طبيعياً أنتجته مجموعة المناصير أمام الملك pic.twitter.com/Ypho4uk8Nr — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) June 6, 2022

ومن ثم مضغ رجل الأعمال أمام جميع الحاضرين، في خطوة قصد منها تعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية.

يذكر أن زياد المناصير يعتبر واحداً من أثرى رجال الأعمال الأردنيين، ولديه مجموعة كبيرة من الشركات، أبرزها تلك التي تضم العشرات من محطات المحروقات في البلاد، إضافة للإسمنت والكسارات والحديد الصلب وغيرها.