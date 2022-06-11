تحرش بها فصدّته.. اعتداء وحشي على نساء بالصين يفجر غضبا

أثارت لقطات لرجال يعتدون بالضرب على نساء في مطعم في مدينة تانغشان شمال شرقي الصين غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

فقد أشعلت هذه الحادثة الجدل من جديد حول طريقة معاملة النساء، ما دفع وسائل الإعلام الحكومية للمطالبة بمعاقبة الفاعلين.

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وجاءت هذه المطالبة بعدما أظهرت اللقطات المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة وانتشرت على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي رجلا يقترب من طاولة في مطعم للشواء، ويضع يده على جسد امرأة في حوالي الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وحين دفعته بعيدا اعتدى عليها بالضرب.

غضب بعد اعتداء وحشي

كما شوهدت مجموعة من الرجال في مشاجرة تلت ذلك، وهم يهاجمون المرأة والمرافقين لها بوحشية.

بعد ذلك هيمنت مناقشة الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، واحتلت المراكز الستة الأولى للموضوعات الأكثر جدالا على ويبو.

5 men in Tangshan (唐山), Hebei province, brutally assaulted a woman in a restaurant after she turned down unwanted attention from one of them. The woman suffered serious injuries, and the attack has sparked furious demands to address misogyny in China.



🔻 video - part #1



1/n pic.twitter.com/5ssWohzWEt — Byron Wan (@Byron_Wan) June 11, 2022

وجاء في تعليق نشره موقع الاتحاد النسائي لعموم الصين الذي يهتم بأخبار المرأة الصينية أنه يتعين عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات الوحشية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة ومصالحها، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

الشرطة تتدخل

وأمام هذا الغضب، تدخّلت الشرطة المحلية قائلة إن امرأتين أصيبتا بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما وإنهما تتلقيان العلاج في المستشفى.

كما أعلن مكتب الأمن العام المحلي في منشور على ويبو، أن الشرطة ألقت القبض على التسعة المشتبه بهم في القضية بحلول ظهر اليوم ولا يزال التحقيق جاريا.

يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى، ففي فبراير/شباط الماضي، أثار ظهور امرأة من مقاطعة فنغ في إقليم جيانغسو بشرق الصين وهي مقيدة من رقبتها في مقطع فيديو انتشر بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي غضبا شعبيا كبيرا في الصين.