شاهد.. "سبايدرمان" يفشل في قفزته ويصطدم بقوة في مبنى

انتهى عرض لشخصية "سبايدرمان" في افتتاح صالة "أفينجرز" بديزني لاند في كاليفورنيا، على نحو صادم، بعدما فشل في إنجاز قفزة كان يقدمها أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو، نقلته شبكة "فوكس" Fox، اصطدام "سبايدرمان" بالمبنى الذي كان يفترض أن يهبط فوقه، وسط ذهول الجمهور الذي كان حاضرا في المكان لمتابعة اللقطة المثيرة.

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وبعد الاصطدام، كشفت "ديزني لاند" للجمهور أن "سبايدرمان لم يكن حقيقيا وإنما روبوت"، حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" UPI للأنباء.

وأعادت "ديزني لاند" المحاولة بعد إصلاح الروبوت، لينجح سبايدرمان في قفزته الجريئة التالية.